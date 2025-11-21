Rusia amenință Grecia. Moscova, enervată de acordul Atenei cu Kievul privind dronele maritime

Moscova a amenințat în mod deschis Grecia joi, în urma deciziei Atenei de a co-produce drone maritime împreună cu Ucraina. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat un acord pe 17 noiembrie pentru coproducerea de nave de suprafață fără pilot (drone maritime), care vor fi utilizate de forțele navale ale ambelor țări, scrie Euractiv.

„Acest pas, la fel ca multe alte acțiuni anti-rusești ale lumii occidentale menite să învingă Rusia pe câmpul de luptă, a primit evaluarea necesară din partea noastră și va urma un răspuns adecvat”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.

Ministerul de Externe al Greciei a emis o declarație în care subliniază că amenințările împotriva statelor suverane „sunt respinse automat”.

„Suntem în deplină solidaritate cu Grecia. Am văzut de ce este capabilă Rusia ca agresor”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hupper.

Acordul dintre Grecia și Ucraina prevede, de asemenea, extinderea cooperării în domeniul submarinelor fără pilot, în cazul în care proiectul dronelor marine se va dovedi un succes. Atena a acceptat, în plus, să furnizeze Ucrainei gaz natural lichefiat importat din SUA pe durata iernii.

Relațiile greco-ruse au atins un minim istoric de la invazia Moscovei din Ucraina, Atena sprijinind Kievul din punct de vedere militar încă de la început. Între Ambasada Rusiei la Atena și Guvernul grec are loc frecvent o luptă de putere.

Între timp, opoziția de stânga a cerut Guvernului să publice toate acordurile încheiate cu președintele ucrainean, insistând că responsabilitatea este esențială.

