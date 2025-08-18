Live TV

Rusia respinge desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistiţiu. „Londra să se abțină”

Data publicării:
zaharova
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Rusia respinge categoric desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după o posibilă încetare a focului propusă duminică în cadrul reuniunii „Coaliţia voluntarilor”, coprezidată de liderii Regatului Unit şi Franţei, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, informează EFE.

„Confirmăm respingerea noastră categorică a oricărui scenariu care prevede prezenţa unui contingent militar al NATO în Ucraina, ceea ce implică o escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecinţe imprevizibile”, a declarat Zaharova, citată într-un comunicat publicat de Ministerul de Externe rus, scrie Agerpres.

Înaintea reuniunii convocate luni la Washington de preşedintele american Donald Trump pentru a discuta conflictul ucrainean cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi un grup de lideri europeni, Zaharova a remarcat că declaraţiile Londrei şi Parisului „demonstrează, în esenţă, aspiraţiile lor deschis provocatoare şi prădătoare cu privire la conflictul din Ucraina”.

„Aceste declaraţii beligerante, care sunt de facto o incitare cinică la continuarea războiului, nu fac decât să confirme că Londra nu este interesată să rezolve situaţia şi face tot posibilul doar pentru a prelungi vărsarea de sânge”, a susţinut ea.

Potrivit oficialului rus, „politica britanicilor pur şi simplu nu permite Kievului să pună capăt conflictului prin negocieri, prelungind astfel, aşa cum este obiceiul lor, în mod arogant şi autosuficient suferinţa poporului ucrainean.”

Ea a adăugat că Regatul Unit, devenit o figură secundară în politica internaţională, „este cu greu capabil să înţeleagă întreaga povară a responsabilităţii pe care şi-o asumă şi consecinţele potenţial catastrofale ale politicii distructive pe care a ales-o.”

„Facem apel la Londra să se abţină de la tactici geopolitice periculoase şi prost planificate sau cel puţin să nu împiedice munca minuţioasă a negociatorilor ruşi şi americani”, a spus ea.

Cu o zi înainte, prim-ministrul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron şi-au reafirmat sprijinul continuu pentru Ucraina şi au lăudat dorinţa lui Zelenski de a realiza „o pace dreaptă şi durabilă”.

Starmer şi Macron au subliniat, de asemenea, angajamentul preşedintelui american Donald Trump de a oferi „garanţii de securitate Ucrainei”, într-un context în care „coaliţia voluntarilor”va juca „un rol vital prin intermediul Forţei Multinaţionale din Ucraina, printre alte măsuri”.

 

Editor : S.S.

