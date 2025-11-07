Live TV

Video Rusia se pregătește de teste nucleare la 900km de UE. Experții mizează pe o „detonare atmosferică”, pentru că Putin vrea spectacol

Data publicării:
Test nuclar
Test nuclear cu detonare atmosferică. Foto: Profimedia
Din articol
Câteva întrebări

Rusia a început oficial operațiunile la procesul de efectuare a testelor nucleare, deși pregătirile pentru teste păr să fi debutat încă din 2023.

Vladimir Putin a anunțat începerea pregătirilor pentru „teste nucleare complete”. Deocamdată, directiva se limitează formal la elaborarea unui plan pe care guvernul trebuie să îl redacteze și să îl supună aprobării Consiliului de Securitate — o măsură care pare să vizeze asigurarea responsabilității colective în rândul elitei conducătoare a Rusiei odată ce se va da „undă verde”, scrie Defense Express.

Intenția de a relua testele nucleare reale a devenit clară pentru prima dată în urmă cu doi ani, când, în noiembrie 2023, Moscova și-a retras ratificarea Tratatului de interzicere totală a testelor nucleare (CTBT) din 1996.

De atunci, Rusia a efectuat, aproape sigur, pregătiri la scară largă pentru potențiale teste la poligonul său istoric Novaia Zemlia, care a funcționat între 1955 și 1990. În acea perioadă, poligonul a găzduit 132 de detonări nucleare, dintre care doar 42 au fost subterane. Restul au fost atmosferice sau subacvatice. Printre acestea s-a numărat și detonarea „Bombei Țarului”, un dispozitiv cu hidrogen de 58 de megatone — cea mai puternică armă nucleară explodată vreodată.

Novaia Zemlia este un arhipelag din Oceanul Arctic , situat la 900 km nord-est de Finlanda, țară în Uniunea Europeană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Câteva întrebări

De la retragerea din CTBT, Rusia nu s-a confruntat cu restricții legale privind efectuarea de explozii nucleare. Cu toate acestea, rămâne o întrebare importantă: cum ar fi efectuat un astfel de test și dacă Moscova se consideră în continuare obligată să respecte Tratatul din 1963 privind interzicerea testelor cu arme nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă, semnat cu Statele Unite. Acest tratat are o durată nedeterminată, dar permite retragerea cu un preaviz de trei luni.

Răspunsul la această întrebare va determina tipul de test pe care Rusia l-ar putea efectua. O detonare subterană, de exemplu, ar avea un impact public limitat: vizual, ar fi puțin mai mult decât o cameră tremurândă, așa cum s-a văzut în testele subterane efectuate de SUA în 1992.

O încărcătură îngropată la mică adâncime ar putea produce o prăbușire vizibilă a solului, dar ar fi puțin spectaculoasă.

În schimb, o detonare atmosferică ar fi prima de acest fel din 1980, când China a efectuat un test de 4 megatone la Lop Nur. O astfel de demonstrație ar putea fi însă exact ceea ce Moscova dorește să arate.

O opțiune de compromis ar putea fi o detonare subacvatică, care oferă imagini spectaculoase, eliberând în același timp mai puține materiale radioactive în atmosferă.

De asemenea, este demn de remarcat faptul că, în majoritatea testelor nucleare, ogiva în sine a fost testată separat de vehiculul de lansare. Aceste teste au fost în primul rând științifice și tehnice, concentrându-se pe măsurători, diagnosticare și validarea conceptelor de proiectare. Dacă Kremlinul ar putea lansa efectiv o rachetă cu o ogivă nucleară activă către poligonul Novaia Zemlia depinde în totalitate, după cum spun unii analiști, de starea psihologică a lui Vladimir Putin.

În cele din urmă, intenția Rusiei de a relua testele nucleare, indiferent de forma pe care o va lua, este încă o dovadă că amenințările nucleare rămân principalul mijloc de comunicare al Kremlinului cu lumea civilizată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Sulf industrial granule
2
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
4
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florin bogos
„Pune în portbagaj!” Cum se achita afaceristul care a ajuns în birou...
Zohran Mamdani'S Election Night Rally
Victoria lui Mamdani încinge stânga europeană împotriva ascensiunii...
sorin grindeanu
Congresul PSD: Sorin Grindeanu, unicul candidat, va fi ales astăzi...
strada
Cum arată strada din România cu 11 treceri de pietoni pe 250 de...
Ultimele știri
Carnea procesată, comparată cu țigările în studii despre cancer. Cercetătorii cer avertismente pe ambalaje. Ce produse trebuie evitate
Partidul german de extremă dreapta AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei (Der Spiegel)
Cât este ajutorul de deces în 2025: Sume mai mari pentru persoanele care au fost asigurate în sistemul de pensii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin emiterea pașapoartelor pentru ruși
Soldatul rus condamnat în premieră în Ucraina. Foto- SBU:X
Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război
mina
Un puternic atac rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din Dnipropetrovsk. 2.500 de oameni, blocați sub pământ
Steffen Kotre, AFD, member of the German Bundestag
Mai mulți parlamentari germani de extremă dreapta vor face o vizită în Rusia săptămâna viitoare
Radoslaw Sikorski
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Cum au votat românii: ce echipă va câștiga SuperLiga. Pe ce loc vor termina FCSB, Universitatea Craiova sau...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu averea generalului SRI Dumitru Dumbravă. Nici moartea nu l-a scăpat de DNA
Adevărul
Cutremur pe piața muncii: giganții încep concedierile, investițiile se opresc. Cum explică analiștii fenomenul
Playtech
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente...
Newsweek
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...