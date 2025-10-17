Live TV

Rusia susține că a cucerit trei localități din estul Ucrainei, în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk

Data publicării:
soldati rusi-motocicleta
Foto: Sergey Pivovarov via Reuters

Rusia a susținut vineri, 17 septembrie că a cucerit trei sate din estul Ucrainei, în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk, în zone pe care Kievul le-a recucerit acum trei ani după o contraofensivă-surpriză, conform News.ro.

Armata lui Vladimir Putin a precizat pe aplicația de mesagerie Telegram că a pus stăpânire pe localitățile Pişceane şi Tîhe în regiunea Harkov şi localitatea Prîvillea în regiunea Dnipropetrovsk,

La finalul lunii septembrie, Rusia controla în întregime sau parțial 19% din teritoriul Ucrainei, conform unei analize AFP bazate pe date oferite de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care cooperează cu Critical Threats Project (CTP).

Înainte de invazia din luna februarie a anului 2022, Rusia controla în jur de 7% din Ucraina, adică Crimeea și zone din Donbas.

Patru oameni, între care și un copil, au fost ucise vineri în bombardamente lansate în regiunea Herson, au transmis autoritățile ucrainene și ocupația rusă. Conform unui reprezentant al ocupației ruse în partea regiunii Herson controlată de armata lui Vladimir Putin, doi adulți un copil au fost uciși în urma unui atac lansat de Kiev.

Mai mult, poliția ucraineană a transmis că un atac al rușilor în partea regiunii controlate de Ucraina s-a soldat cu un mort și 14 răniți.

Amintim că astăzi, 17 octombrie 2025, Volodimir Zelenski se va întâlni cu președintele american Donald Trump. Cu doar o zi înainte de această întrevedere, liderul american a vorbit la telefon cu Vladimir Putin.

