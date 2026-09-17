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Alegeri în Rusia: secții de vot în apropierea granițelor cu Polonia și țările baltice pentru ca rușii din aceste țări să poată vota

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Alegeri Rusia
Foto: Profimedia
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Cetăţenii ruşi care locuiesc în Polonia şi în ţările baltice vor putea vota la alegerile parlamentare ruse în secţii de vot special amenajate în apropierea punctelor de frontieră, a anunţat joi Comisia Electorală, citată de agenţia TASS, scrie AFP.

Această propunere, pusă deja în practică cu ocazia alegerilor prezidenţiale ruse din 2024, se adresează alegătorilor care locuiesc în ţări în care majoritatea consulatelor ruse au fost închise ca reacţie la ofensiva de amploare lansată în Ucraina în februarie 2022. Cu toate acestea, este posibil să se voteze electronic.

„Bazându-ne pe experienţa acumulată în 2024, vor fi amenajate zece secţii de votare special pentru aceştia, în apropierea punctelor de trecere a frontierei”, a declarat preşedinta Comisiei Electorale, Ella Pamfilova, citată de TASS, potrivit News.ro.

Pe parcursul celor trei zile de votare, de vineri până duminică, Comisia Electorală va amenaja patru secţii de votare în regiunea Kaliningrad, o enclavă rusă puternic militarizată situată între Polonia, Lituania şi Marea Baltică. De asemenea, va fi amenajat un birou special în regiunea Leningrad, la graniţa cu Estonia, şi alte cinci în regiunea Pskov, la graniţa cu Estonia şi Letonia.

Potrivit Comisiei Electorale, au fost deschise, de asemenea, 333 de secţii de votare în 152 de ţări.

Votul pentru reînnoirea celor 450 de locuri din Duma, camera inferioară a Parlamentului rus, este primul scrutin legislativ din februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Alegerile sunt organizate şi în teritoriile din estul Ucrainei ocupate şi anexate de Rusia.

Alegătorii ruşi şi analiştii se aşteaptă ca „Rusia Unită”, partidul preşedintelui Vladimir Putin, care deţine deja majoritatea în Duma actuală, să câştige alegerile şi să continue să domine organul legislativ.

În ultimele luni, Polonia şi statele baltice – Letonia, Estonia şi Lituania – au denunţat incursiuni repetate ale dronelor ruseşti pe teritoriile lor.

Săptămâna trecută, Varşovia a acuzat Moscova de o „escaladare” a conflictului, după ce drone ruseşti au lovit teritoriul ucrainean în apropierea frontierei cu Polonia, lovind, potrivit Ucrainei, în special locomotiva unui tren Kiev-Varşovia.

Editor : B.E.

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