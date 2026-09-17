O fetiţă de nici doi ani s-a înecat cu mâncare, în apropierea unui punct ISU. Pompierii au auzit strigătele martorilor şi au intervenit

O fetiţă de nici doi ani s-a înecat cu mâncare, într-un bloc aflat în apropierea punctului de lucru ISU Floreşti, judeţul Cluj. Pompierii au auzit strigătele disperate ale martorilor şi au fugit pentru a salva copilul. În timp ce unii au acordat primul ajutor, alţii au chemat ajutoare specializate, iar copilul a fost tramsportat la spital, fiind în afara oricărui pericol.

„Colegii noştri de la Punctul de Lucru Floreşti, ISU Cluj, nu vor uita prea curând tura de serviciu de ieri. Părea o zi obişnuită, când pompierii din subunitate au fost alertaţi de strigătele disperate ale unor femei aflate în blocul vecin. O fetiţă de nici doi ani se înecase cu mâncare şi nu mai respira”, au scris, joi, pe Facebook, oficialii IGSU.

Reprezentanţii instituţiei povestesc că în acel moment salvatorii au trebuit să acţioneze. „Pompierii au ieşit din subunitate şi în mai puţin de două minute erau deja la apartamentul familiei de la ultimul etaj, unde au găsit copilul în stare critică (...) Şeful de tură a luat imediat legătura cu dispeceratul şi cu medicul coordonator, iar în acelaşi timp a efectuat manevrele vitale de eliberare a căilor aeriene. A ţinut fetiţa pe antebraţ şi a lovit-o, cu grijă, între omoplaţi. În scurt timp, au apărut şi primele semne pozitive”, au precizat pompierii.

Copilul a început să respire şi să îşi revină.

Ceilalţi pompieri au sprijinit acordarea prim-ajutorului calificat şi s-au coordonat cu echipajele SMURD, sosite de grabă în sprijin. Medicul şi paramedicii au stabilizat-o pe fetiţă şi apoi au transportat-o în siguranţă la spital.

Ulterior, pompierii au fost informaţi că fetiţa este bine, în afara oricărui pericol.

Editor : Liviu Cojan