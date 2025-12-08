Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, a murit „în mod subit”, anunţă MAE rus

Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat „în mod subit”, a anunţat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianţei dintre Moscova şi Phenian, informează AFP.

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe rus a anunţat „cu profund regret” că Aleksandr Maţegora, în vârstă de 70 de ani, a murit pe 6 decembrie 2025.

Fără a da alte detalii cu privire la cauzele morţii sale, diplomaţia rusă îi aduce un omagiu, subliniind că, de la începutul carierei sale la sfârşitul anilor 1970, acest coreanofon lucrase pentru cooperarea economică şi diplomatică dintre Coreea de Nord şi Uniunea Sovietică, apoi Rusia.

„Sub conducerea sa avizată şi sensibilă, s-au format mai multe generaţii de diplomaţi şi de specialişti ai Coreei”, subliniază ministerul rus, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Maţegora, ambasador la Phenian din 2014, a fost „o forţă motrice” a „lucrului asiduu de-a lungul anilor”, care a dus la „nivelul actual fără precedent al relaţiilor” dintre Rusia şi Coreea de Nord, potrivit diplomaţiei ruse.

Cele două state întreprind în prezent o puternică apropiere diplomatică, militară şi economică. Din 2024, ele sunt unite printr-un pact de apărare reciprocă, semnat după o vizită oficială a lui Vladimir Putin la Phenian.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, furnizându-i mii de soldaţi pentru a respinge, între sfârşitul lui 2024 şi primăvara lui 2025, trupele ucrainene, care preluaseră controlul aspra unei mici părţi din regiunea rusă frontalieră Kursk.

Ea îi furnizează de asemenea arme şi muniţii, potrivit Coreei de Sud, care suspectează Moscova că îi transferă în schimb tehnologii militare sensibile.

Editor : Liviu Cojan