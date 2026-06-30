Cum a schimbat ultimatumul Ucrainei calculele lui Aleksandr Lukașenko: „S-ar putea să înceapă să i se opună lui Putin”

Echipamentul care ajută la ghidarea dronelor rusești deasupra Belarusului a încetat să funcționeze pe 22 iunie, la câteva zile după ce președintele Volodimir Zelenski a emis un ultimatum public, amenințând că va scoate din funcțiune echipamentul cu ajutorul forțelor proprii ale Ucrainei, în cazul în care cererea nu va fi îndeplinită. Ultimatumul liderului de la Kiev adresat lui Aleksandr Lukașenko l-a pus pe dictatorul belarus într-o situație fără ieșire: dacă refuză, Belarusul riscă să fie inclus pe lista țintelor dronelor ucrainene; dacă se conformează, riscă să-l sfideze public pe președintele rus Vladimir Putin — principalul aliat al țării sale și sursa sa vitală de sprijin economic, notează Kyiv independent.

Echipamentele au încetat să mai funcționeze, cel puțin potrivit lui Zelenski. Nu este încă clar dacă această oprire se va menține pe termen lung, dar ea reprezintă primul semn vizibil al unei schimbări mai ample: Ucraina nu mai consideră Belarusul doar o bază de operațiuni a Rusiei, ci este din ce în ce mai dispusă să exercite presiuni direct asupra lui Lukașenko.

În cadrul unei declarații adresate jurnaliștilor pe 19 iunie, Zelenski și-a intensificat criticile la adresa lui Lukașenko, susținând că, în ciuda afirmațiilor repetate potrivit cărora Belarusul nu dorește să fie antrenat în război, regimul continuă să sprijine campania militară a Rusiei.

Avertismentul s-a axat pe ceea ce liderul ucrainean a descris drept sisteme de retransmisie instalate pe turnurile de comunicații din două regiuni belaruse care se învecinează cu Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean, echipamentul este utilizat pentru a coordona atacurile cu drone rusești împotriva zonelor civile, mai degrabă decât împotriva pozițiilor active de pe linia frontului.

„Dacă el nu-l va opri, o vom face noi”, a spus Zelenski. Timp de aproape o săptămână, Lukașenko nu a spus nimic.

La scurt timp după un interviu de o oră acordat postului Al Arabiya, în cadrul căruia și-a exprimat opiniile cu privire la aproape toate problemele de politică internațională și chiar i-a cerut scuze lui Zelenski, el nu a făcut nicio mențiune despre ultimatum.

Tensiunile au fost rezolvate pe 24 iunie, când Zelenski a afirmat că echipamentul fusese scos din funcțiune la câteva zile după lansarea ultimatumului.

„Conform informațiilor pe care le-am primit (…) echipamentul a încetat să funcționeze pe teritoriul Belarusului începând cu 22 iunie”, a declarat liderul de la Kiev. „Dacă a fost sau nu demontat, sincer să fiu, încă nu știu”.

Belarusul nu a confirmat această afirmație. Deși există puține dovezi concrete privind presupusa „retragere” sau dezactivare a echipamentelor, scăderea numărului înregistrat de drone de atac rusești în nordul regiunii Cernihiv ar putea constitui o confirmare indirectă. Raidurile de amploare cu drone Shahed de-a lungul frontierei dintre Belarus și Ucraina au încetat, a declarat pe 24 iunie Andrii Demchenko, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Frontieră de Stat.

Lukașenko a rupt tăcerea pe 25 iunie, cu ocazia vizitei guvernatorului regiunii Moscova.

„Recent, reprezentanții lui Zelenski au fost chiar aici”, a spus el. „Le-am spus: transmiteți-i președintelui vostru că, dacă crede că poate vorbi așa cu noi, natura războiului s-ar schimba instantaneu”. A plecat a doua zi pentru discuții cu Putin.

Se pare că ultimatumul a avut un deznodământ favorabil Ucrainei, cel puțin pentru moment. Conform Katiei Glod, adjunctă la departamentul de politică externă al Centrului de Strategii New Eurasia, factorul care a determinat dezamorsarea tensiunilor este probabil conștientizarea de către Lukașenko a vulnerabilității țării sale în fața unor posibile atacuri.

„Își face griji pentru rafinăriile sale, desigur — acestea sunt una dintre puținele sale surse de venit”, a declarat Glod pentru Kyiv Independent. „Dar, mai mult decât atât, cred că își face griji pentru siguranța sa personală”.

Echipamentele de releu, cunoscute și sub denumirea de repetoare de semnal, au fost deja în centrul atenției. În februarie, Zelenski a afirmat că Ucraina a reușit să dezactiveze unele dintre acestea.

„În Belarus au apărut acum repetoare pentru drone, iar această nouă tehnologie ajută dronele rusești de tip Shahed să lovească trupele noastre, populația civilă și infrastructura energetică, întrucât aceste repetoare permit ajustarea țintelor în timp real”, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat publicației belaruse independente Zerkalo.

În timp ce versiunile anterioare ale rachetelor Shahed erau programate înainte de lansare să lovească coordonate specifice, acestea pot fi acum controlate parțial de un operator sau li se poate modifica misiunea în timp real cu ajutorul unor astfel de stații, explică Uladzimir Zhyhar, reprezentant al Belpol.

La momentul respectiv, nu s-au semnalat atacuri sau acte de sabotaj în Belarus. Experții consideră că repetoarele situate în apropierea frontierei au fost neutralizate de sistemele de război electronic ale Ucrainei. Stațiile aflate la distanță de frontieră pot fi, de asemenea, ținta unui atac cibernetic, evitându-se astfel atacurile directe.

Însă releele ar putea avea o importanță mai mică decât sugerează atenția acordată acestora.

„Din anumite motive, toată lumea și-a concentrat atenția în mare măsură asupra acestor stații de releu — de parcă ar fi practic cea mai importantă problemă. (...) Stațiile de releu reprezintă doar o parte a tabloului de ansamblu. Dincolo de acestea, vorbim — și președintele ucrainean vorbește — despre întreprinderile care susțin efortul de război, despre rafinăriile de petrol care furnizează combustibil, inclusiv pentru nevoile militare”, a declarat Zhyhar.

„Oprirea echipamentelor nu înseamnă și îndepărtarea lor. Lukașenko încearcă să câștige timp”, a spus el.

Este posibil ca timpul să-i permită lui Lukașenko să elaboreze o strategie pentru a face față cererilor mai ample ale Ucrainei. Și, întrucât echipamentul militar poate reapărea discret în câteva luni, așa cum s-a întâmplat și înainte, este posibil ca oprirea echipamentelor să fie temporară.

„Războiul de agresiune se prelungește. Regimul din Belarus continuă să joace, la fel ca înainte, rolul de facilitator. (…) Putem prevedea că, dacă aceste stații de releu vor începe să funcționeze din nou, Ucraina își va pune în aplicare, cel mai probabil, ultimatumul”, afirmă Vadzim Kabanchuk, reprezentantul pentru Apărare și Securitate Națională din cabinetul-umbră al liderului opoziției, Sviatlana Tsikhanoukaya.

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Noua strategie a Ucrainei

Declarația completă a lui Zelenski cu privire la Belarus și rolul acesteia în război sugerează că Ucraina va formula cereri mai ample față de Minsk. Aceasta contrastează puternic cu strategia prudentă adoptată anterior de Kiev în relația cu regimul Lukașenko, care a furnizat ajutor esențial mașinii de război rusești.

„Stațiile de releu reprezintă un sprijin direct. Opriți-le, demontați-le și arătați-ne că au fost demontate. Deoarece acest lucru a fost comunicat (Belarusului) în repetate rânduri, am ajuns în etapa emiterii unui avertisment public. Dacă nu le demontează, le vom demonta noi. De asemenea, transmitem un mesaj: vă rugăm să încetați să furnizați combustibil armatei ruse. Nu este vorba de amenințări aici. Spunem pur și simplu că observăm acest lucru. Primii pași se fac întotdeauna în culise, dar pașii următori sunt diferiți”, a declarat Zelenski pe 19 iunie.

Aceste declarații conțineau o amenințare implicită la adresa rafinăriilor de petrol din Belarus, situate în Mazyr și Navapolatsk. Pe măsură ce atacurile cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii ruse de combustibili provoacă penurii în toată Rusia și în zonele ocupate din Ucraina, Belarus a intervenit pentru a acoperi, cel puțin parțial, acest deficit, exportând în mai 2026 de 26 de ori mai multă benzină către Rusia decât în anul precedent.

Absența unei amenințări explicite la adresa rafinăriilor din Belarus din declarația lui Zelenski a fost semnificativă, potrivit jurnalistului ucrainean Yuriy Panchenko de la European Pravda. O amenințare subtilă la adresa rafinăriilor ar fi putut constitui un puternic atu de negociere pe care Lukașenko l-ar fi putut folosi în relația cu Kremlinul. Având în vedere că Moscova se confruntă cu o penurie generalizată de combustibil, pierderea acestor exporturi cheie din Belarus ar reprezenta o lovitură suplimentară.

„Ucraina nu urmărește concesii tactice, ci încetarea efectivă a cooperării militare dintre Belarus și Rusia”, a declarat Panchenko.

„Observăm că Ucraina, în loc să-l menajeze pe Lukașenko, așa cum a făcut-o înainte, a decis să adopte o atitudine opusă și a început să lanseze amenințări. Și este evident că amenințările ucrainene au devenit un factor important pentru Lukașenko”.

Glod este de acord că noua atitudine transparentă a Kievului schimbă fundamental calculele lui Lukașenko. „Abordarea recentă a Ucrainei s-a dovedit eficientă”, remarcă ea. „Dacă această abordare va continua, reprezentând practic o amenințare la adresa lui, s-ar putea ca el să înceapă să i se opună lui Putin și în moduri mai evidente”.

Ultimatumul Ucrainei a fost emis pe fondul avertismentelor potrivit cărora Belarus ar putea fi antrenat și mai adânc în război.

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„Putin nu l-a presat pe Lukașenko să se alăture direct războiului”

Pe 26 iunie, Zelenski a declarat că Belarus construiește infrastructură rutieră și depozite de muniție și combustibil în regiunile sale de frontieră din sud, adăugând că „dezvoltarea infrastructurii de frontieră în scopul unei agresiuni” trebuie să înceteze. Anterior, pe 24 iunie, Wall Street Journal a relatat că Rusia exercită presiuni asupra Belarusului pentru a extinde cooperarea militară și, eventual, pentru a deschide un nou front, deși sursele sale nu au observat semne de pregătiri iminente. Kremlinul neagă acest lucru.

A exercita presiuni asupra Belarusului pentru a-și intensifica implicarea este o mișcare strategică contraintuitivă. Experții militari afirmă că forțele armate belaruse, lipsite de experiență, ar oferi Rusiei o valoare tactică minimă, expunând în același timp rafinăriile de petrol și infrastructura din Belarus la represalii din partea Ucrainei.

„Putin nu l-a presat pe Lukașenko să se alăture direct războiului, deoarece apreciază mai mult Belarusul ca o bază logistică stabilă — una capabilă să furnizeze combustibil atunci când Rusia se confruntă cu penurii”, a spus Glod. „Acest rol este mult mai valoros pentru Putin decât trimiterea trupelor belaruse pe câmpul de luptă”.

Un nou atac asupra nordului Ucrainei — puternic fortificat încă din 2022 — ar reprezenta o întreprindere descurajantă pentru orice forță invadatoare, iar loviturile de represalii inevitabile ar spulbera „cerul pașnic” care rămâne una dintre ultimele urme ale legitimității lui Lukașenko.

Experții sunt, în general, de acord că menținerea status quo-ului rămâne strategia preferată a lui Lukașenko. Folosindu-se de contractele de apărare cu Rusia pentru a-și stabiliza atât regimul, cât și economia țării, el încearcă să păstreze aparența promisiunii sale fundamentale de pace.

Avertismentele privind o posibilă implicare directă a Belarusului în război s-au intensificat pe parcursul anului 2026.

În această săptămână, ministru ucrainean de Externe Andrii Sibiha a atras atenția asupra exercițiilor de mobilizare care se desfășoară în prezent în regiunea Hrodna din Belarus — cele mai recente dintr-o serie de exerciții interminabile organizate începând din 2022.

„Deși sunt clasificate oficial drept verificări de rutină ale datelor, aceste acțiuni constituie o tactică de intimidare la adresa statelor vecine”, a scris șeful diplomației ucrainene pe X, subliniind că acțiunile Minskului sunt în concordanță cu interesele Kremlinului și reprezintă o formă de șantaj politic.

Potrivit Belpol, aceste exerciții nu vizează atât gruparea trupelor în vederea unei ofensive, cât mai degrabă pregătirea terenului pentru controlul intern. Ele servesc drept test de rezistență pentru a se asigura că forțele își vor menține pozițiile, în loc să se împrăștie — o teamă persistentă care își are originea în protestele din 2020, în timpul cărora numeroși militari nu au reușit să execute ordinele.

Experții subliniază că cel mai clar semn al unei escaladări iminente ar fi o concentrare vizibilă de trupe, similară cu cea din perioada 2021–2022. Cu toate acestea, Kabanchuk, membru al cabinetului din umbră al lui Tsikhanoukaya, avertizează că, în era războiului condus de drone, o pregătire ofensivă modernă ar putea fi mult mai secretă, concepută să rămână ascunsă până în ultimele momente.

Deși atacurile directe asupra Belarusului rămân o linie roșie, abordarea Ucrainei față de Lukașenko și regimul său a suferit o schimbare de 180 de grade. După patru ani în care a acordat prioritate prudenței pentru a evita escaladarea conflictului, Kievul a trecut la o strategie de confruntare deschisă și de presiune bazată pe ultimatumuri.

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Editor : A.M.G.