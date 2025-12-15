Live TV

Avertismentul șefei diplomației UE: „Dacă Ucraina cade, atunci și alte regiuni sunt în pericol”

kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că preluarea regiunii Donbas „nu va fi sfârșitul jocului pentru Putin”.

„Trebuie să înțelegem că, dacă va cuceri Donbasul, atunci fortăreața va cădea și vor continua cu siguranță să cucerească întreaga Ucraină”, a declarat Kallas reporterilor.

„Dacă Ucraina cade, atunci și alte regiuni sunt în pericol”, a spus ea.

Statutul regiunii Donbas, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk, a devenit un punct cheie în negocierile privind soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute înainte reuniunii Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene.

Amintim, Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reuneşte la 15 decembrie 2025, la Bruxelles, pe agendă fiind subiecte precum războiul din Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu, relaţiile cu China etc, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/. Reuniunea este prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. La eveniment participă și ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Cu privire la războiul din Ucraina, miniştrii afacerilor externe din UE vor discuta despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, după un schimb informal de opinii, prin videoconferinţă cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha.

La 23 octombrie 2025, UE a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni la adresa Rusiei, ce include, între altele, o interdicţie asupra importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, o interdicţie de acces în porturi pentru mai multe nave din flota fantomă a lui Putin şi o interdicţie privind tranzacţiile şi cu alte bănci, precum şi sancţiuni împotriva a 69 de persoane.

Pe site-ul Consiliului UE se indică faptul că, de la începutul agresiunii militare a Rusiei, UE şi statele sale membre au oferit Ucrainei asistenţă în valoare de 187,3 miliarde de euro. UE oferă sprijin Ucrainei sub formă de asistenţă economică, sprijin militar, ajutor umanitar, primirea refugiaţilor, reconstrucţie etc.

Editor : A.R.

