Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari

tren rusia
Imagine cu caracter ilustrativ.

Guvernul de la Moscova discută diferite metode de a sprijini Căile Ferate Ruseşti, cel mai mare angajator comercial al ţării, afectat de o datorie de până la 4.000 miliarde de ruble (50,8 miliarde de dolari), au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Compania deţinută de stat (Russian Railways), care are aproximativ 700.000 de angajaţi, se confruntă cu scăderea veniturilor, pe fondul încetinirii severe a economiei de război a Rusiei, în timp ce costurile datoriei au crescut, în condiţiile unor dobânzi extrem de ridicate.

În context, Guvernul de la Moscova analizează diferite metode de a sprijini Căile Ferate Ruseşti să facă faţă datoriei ridicate, cea mai mare parte fiind către băncile de stat. Printre măsuri se află majorarea preţurilor pentru transportul de marfă, majorarea subvenţiilor, reducerea taxelor sau chiar alocarea de bani din Fondul suveran de investiţii al ţării (NWF), susţin sursele.

Oficialii ruşi se întâlnesc pentru a discuta situaţia la finalul lunii. O variantă ar fi convertirea a 400 miliarde de ruble din datoria companiei în acţiuni sau plafonarea la 9% a dobânzilor plătite de Căile Ferate Ruseşti, adaugă sursele.

Reprezentanţii Căilor Ferate Ruseşti, ai Guvernului de la Moscova şi ai Ministerului Transportului nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii.

Russian Railways operează a treia cea mai lungă reţea de cale ferată din lume, după Statele Unite şi China.

Anul trecut, compania a raportat venituri de 3.300 miliarde de ruble şi cheltuieli de 2.800 miliarde de ruble. În primele şase luni din 2025 datoria netă se ridica la 3.300 miliarde de ruble, inclusiv datoria pe termen scurt de 1.800 miliarde de ruble.

Guvernul de la Moscova se aşteaptă la o încetinire a economiei la 1% anul acesta, de la 4,3% în 2024 şi 4,1% în 2023, în timp ce Fondul Monetar Internaţional şi-a revizuit în jos previziunile pentru 2025 la 0,6%, de la un nivel de 0,9% prognozat anterior.

