Statele Unite părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății. Lasă în urmă datorii de 260 de milioane de dolari

Sediul Organizației Mondiale a Sănătății
Sediul Organizației Mondiale a Sănătății . Foto: Profimedia

Statele Unite au finalizat joi, 22 ianuarie 2026, procesul de retragere din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de tranziție inițiat prin ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în prima zi a celui de-al doilea mandat. Anunțul a fost făcut de Casa Albă. Retragerea marchează sfârșitul unei relații de aproape 80 de ani, dar lasă în urmă o datorie neachitată de circa 260 de milioane de dolari reprezentând contribuțiile obligatorii pentru 2024 și 2025, ceea ce pune în pericol programele globale de combatere a epidemiilor, relatează Bloomberg.

„Decizia îndeplinește angajamentul președintelui Trump în conformitate cu un ordin executiv semnat în urmă cu un an, în urma gestionării defectuoase a COVID-19 de către OMS și a lipsei continue de reformă, responsabilitate și transparență”, a explicat Casa Albă.

Toate finanțările acordate agenției de sănătate au fost întrerupte, iar persoanele care lucrează cu OMS au fost chemate înapoi de la toate birourile și sediul central, a declarat joi Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale. SUA a încetat, de asemenea, orice participare la organismele de conducere și grupurile de lucru sponsorizate de OMS.

Avocații administrației susțin că SUA nu sunt obligate legal să achite datoria înainte de retragere finală, invocând interpretări ale legislației interne.

„Este un divorț foarte dificil”, a comentat Lawrence Gostin, directorul Centrului de Colaborare OMS de la Universitatea Georgetown, subliniind absența unui mecanism de colectare forțată a sumelor restante.

SUA au fost cel mai mare donator al OMS, contribuind anterior cu aproape 1,3 miliarde de dolari în doi ani. Pierderea acestei finanțări majore amenință misiuni esențiale, inclusiv eradicarea poliomielitei și combaterea Ebola.

Comunitatea medicală americană exprimă îngrijorări suplimentare privind pierderea accesului la date internaționale despre tulpini de gripă, esențiale pentru pregătirea vaccinurilor anuale.

Decizia reia o tentativă similară din primul mandat al lui Trump (2020), anulată ulterior de președintele Biden. Retragerea formală a fost posibilă după expirarea perioadei de notificare de un an, dar datoria rămâne o sursă de dispute legale și financiare. OMS urmează să discute situația la următoarea sesiune a Consiliului Executiv în februarie și la Adunarea Mondială a Sănătății în mai.

