Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova au anunțat reținerea unui cetățean azer care se afla pe teritoriul țării vecine și care spiona pentru serviciile secrete de la Moscova.

Reprezentanții Poliției au transmis: „Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii de investigații ai Direcției de Poliție Chișinău, cu suportul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” şi în comun cu procurorii PCCOCS, anunțǎ reținerea unui bărbat de 49 de ani, originar din Azerbaidjan, suspectat de culegerea neautorizată de informații în interesul unor reprezentanți ai serviciilor speciale ale Federației Ruse.

Reținerea a avut loc în cadrul unei cauze penale, după ce, în luna august 2026, ofițerii INI au intrat în posesia unor informații privind racolarea acestuia de către reprezentanți ai serviciilor speciale ale Federației Ruse.

Potrivit informațiilor acumulate în cadrul documentării, bărbatul ar fi fost antrenat pentru desfășurarea unor activități diversioniste pe teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova”.

Aceștia au mai adăugat: „În atenția acestuia s-ar fi aflat obiective militare din țară, precum și cele ale SUA în Republica Moldova. Informațiile colectate urmau să fie transmise unei persoane care ar fi avut rolul de curator și despre care există date că ar fi reprezentant al serviciilor speciale ale Federației Ruse.

În urma percheziției efectuate, oamenii legii au ridicat un telefon. Examinarea dispozitivului a relevat date care indică existența unor contacte cu un individ care s-ar fi prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru culegerea neautorizată de informații, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate.

Poliția Republicii Moldova reamintește că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției și este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, în condițiile legii”.

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Editor : A.R.