Câți soldați ruși au murit în patru ani de război (investigație BBC și Mediazona). Anul 2025 a fost cel mai sângeros

Data publicării:
Military parade and soldiers with Russian flag and arms in line. Saint-Petersburg, Russia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

În cei patru ani de război din Ucraina, au murit cel puțin 200.186 de militari ruși, potrivit calculelor efectuate de „Serviciul rus al BBC” și „Mediazona” pe baza datelor publice. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în rândul voluntarilor – 74 316 persoane (37%). Urmează contractanții (38 847 de morți), deținuții (21 405) și mobilizații (17 940). În restul de 44 818 de cazuri, nu s-a reușit stabilirea apartenenței.

Cele mai multe victime au fost identificate în Bashkortostan (9331 de militari), Tatarstan (7585) și regiunea Sverdlovsk (6700). Topul este completat de regiunea Krasnodar (6236) și regiunea Chelyabinsk (5948). În Moscova, nivelul pierderilor a fost cel mai scăzut din toată Rusia: cinci persoane la fiecare 10 000 de bărbați, în total 2437 de morți. Liderii absoluți ai anti-clasamentului sunt regiuni defavorizate din punct de vedere economic, precum Buriatia și Tuva, unde acest indicator este de 27 și, respectiv, 33 de ori mai mare (4524 și 1818 decese).

Jurnaliștii notează că anul 2025 al războiului a fost cel mai sângeros pentru armata rusă. Deși cifra actuală – 49 935 de morți – este mai mică decât cea de anul trecut (83 706), baza de date cu necrologuri neprelucrate conține încă zeci de mii de înregistrări, iar în total au fost publicate cu 40% mai multe decât în 2024. Conform estimărilor preliminare, după toate calculele, numărul soldaților ruși morți în 2025 va depăși 90.000 de persoane.

În prezent se știe că, de la începutul invaziei, Rusia a pierdut aproape 7000 de ofițeri, 77% dintre aceștia fiind comandanți de rang inferior, cu grade de la sublocotenent la căpitan. De asemenea, a fost confirmată moartea a 13 generali. Din decembrie 2024, trei dintre ei au fost uciși în regiunea Moscovei: șeful trupelor de protecție radiologică, chimică și biologică, Igor Kirillov, adjunctul șefului Direcției operative principale, Yaroslav Moskalik, și șeful Direcției de pregătire operativă a Statului Major General, Fanil Sarvarov.

Estimările pierderilor Rusiei din partea organizațiilor internaționale și a serviciilor de informații occidentale sunt mult mai mari. Conform calculelor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, până la sfârșitul anului trecut, în războiul din Ucraina au murit până la 325.000 de soldați ruși, iar împreună cu răniții, pierderile au ajuns la 1,196 milioane. În medie, în 2025, aproximativ 35.000 de militari ai Federației Ruse au fost eliminați de pe câmpul de luptă în fiecare lună.

Surse Bloomberg familiarizate cu datele serviciilor de informații occidentale au raportat că, după Anul Nou, Rusia a încetat să acopere în totalitate pierderile de pe front. În special, în ianuarie s-au înrolat în război cu 9.000 de soldați contractuali mai puțin decât au pierdut trupele, în timp ce în decembrie acest raport era aproximativ același.

Editor : A.R.

