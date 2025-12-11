Ucraina contraatacă și lovește cu drone, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusă aflată în Marea Caspică

Drone ucrainene au lovit joi, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusă din Marea Caspică, oprind producția la instalația deținută de Lukoil, potrivit unui oficial al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Atacul asupra platformei Filanovsky - parte a celui mai mare câmp petrolier rusesc din Marea Caspică - este cel mai recent semn că Ucraina încearcă să-și intensifice campania de perturbare a producției rusești de petrol și gaze, anunță Reuters.

Cel puțin patru atacuri cu drone au lovit platforma, forțând oprirea extracției la peste 20 de sonde de petrol și gaze, a declarat oficialul.

Câmpul Filanovsky, descoperit în 2005, a fost inaugurat de președintele Vladimir Putin în 2016 și produce aproximativ 120.000 de barili pe zi.

Lukoil nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la atac, anunță Reuters.

Nu este clar de unde a lansat armata ucraineană atacul, dar Marea Caspică se află la mai mult de 700 km de cea mai apropiată graniță a Ucrainei.

Kievul a efectuat numeroase atacuri cu drone asupra instalațiilor petroliere rusești în acest an, în efortul de a submina capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul din Ucraina. Atacurile au vizat în special rafinăriile de petrol, multe dintre ele fiind situate în partea europeană a Rusiei.

Ucraina și-a extins campania luna trecută, vizând tancurile nereglementate care transportă petrol rusesc prin Marea Neagră. Trei astfel de nave au fost lovite de drone maritime ucrainene în ultimele două săptămâni. Cel puțin șapte explozii au lovit alte tancuri petroliere care au acostat în porturi rusești din decembrie 2024, în locații precum Marea Mediterană. Ucraina nu a confirmat și nici nu a negat implicarea în aceste atacuri.

Rusia, care a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, a acuzat Ucraina de piraterie și a amenințat că va riposta prin întreruperea accesului maritim al Ucrainei, ca răspuns la atacurile asupra tancurilor petroliere.

