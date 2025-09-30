Live TV

Companiile din UE pompează în continuare zeci de miliarde de dolari în mașinăria de război a lui Putin

Data publicării:
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia profită de pe urma vânzărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) către companiile din Uniunea Europeană, conform unui studiu publicat miercuri de organizaţia de mediu Greenpeace.

Importurile de petrol şi cărbune din Rusia sunt practic interzise în temeiul sancţiunilor UE impuse Moscovei după invazia din Ucraina, iar importurile de gaze prin conducte au scăzut brusc după distrugerea conductelor Nord Stream, în luna septembrie 2022. Importurile de gaze lichefiate ruseşti sunt, însă, scutite de sancţiuni.

Greenpeace estimează că Yamal LNG, principalul exportator de gaze lichefiate al Rusiei, a câştigat în total 40 de miliarde de dolari de pe urma exporturilor globale efectuate între 2022 şi 2024, din care aproximativ 9,5 miliarde de dolari au fost vărsate la trezoreria rusă sub formă de taxe, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Companiile din UE se numără printre cei mai mari clienţi ai Yamal LNG din Rusia, în frunte fiind grupul francez TotalEnergies. Compania de stat chineză CNPC ocupă locul al doilea, urmată de SEFE din Germania pe locul trei şi de Naturgy din Spania pe locul patru. TotalEnergies a contribuit cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari la veniturile din taxe ale Guvernului rus, SEFE cu 1,45 miliarde de dolari şi Naturgy cu 1,25 miliarde de dolari, a declarat Greenpeace.

Cu venituri din taxe în valoare de 9,5 miliarde de dolari de pe urma exporturilor Yamal LNG, Moscova îşi putea permite fie aproximativ 271.000 de drone de luptă Shahed, fie 2.686 de tancuri de luptă T-90M, fie 9,5 milioane de obuze de artilerie de 152 de milimetri, a calculat Greenpeace. Cantitatea citată de obuze de artilerie este echivalentă cu de trei ori producţia anuală actuală a Rusiei, care este de trei milioane de obuze. Numărul citat de drone reprezintă o cantitate de aproximativ 271 de ori mai mare decât cea desfăşurată de Rusia împotriva Ucrainei într-o săptămână.

Greenpeace a menţionat, de asemenea, că principalii importatori de gaze lichefiate rusesc din UE (Franţa, Spania, Belgia şi Olanda) au cheltuit mai mult pe importurile de gaze ruseşti decât pe sprijinirea Ucrainei. Din 2022 până în iunie 2025, cele patru ţări au importat GNL rusesc în valoare de 34,3 miliarde de lire sterline (40,3 miliarde de dolari), oferind în acelaşi timp 21,2 miliarde de lire sterline în sprijinul Ucrainei.

Studiul subliniază, de asemenea, că grupul francez TotalEnergies deţine o participaţie de 20% la Yamal LNG şi o participaţie de 19,4% la compania-mamă, Novatek. Din 2022, TotalEnergies a primit aproximativ 5,06 miliarde de dolari în dividende de la Yamal LNG şi încă 1,74 miliarde de dolari în dividende de la Novatek, susţin autorii studiului.

Companiile energetice europene îşi apără continuarea afacerilor cu Yamal LNG invocând cererea de gaze şi contractele pe termen lung.

Compania germană SEFE este legată de Yamal LNG prin contracte până în 2038. Compania SEFE era cunoscută anterior sub numele de Gazprom Germania şi era o filială a companiei de stat ruse Gazprom, care a fost naţionalizată ca urmare a războiului rus împotriva Ucrainei şi a crizei energetice ulterioare din Germania.

