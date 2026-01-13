Live TV

Iranul a vândut masiv armament Rusiei înainte și după invazia în Ucraina (Bloomberg)

Data publicării:
Iran Parade Basij and IRGC - Tehran
Iranul a negat constant după 2022 că ar fi furnizat drone Rusiei. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Drone Shahed, linii de producție și milioane de muniții Relația Teheran - Moscova: sens unic

Iranul a furnizat Rusiei armament în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari începând din 2021, inclusiv rachete de 2,7 miliarde de dolari, afirmă un oficial occidental citat de Bloomberg. Noile informații apar în contextul în care Statele Unite analizează opțiuni militare împotriva Teheranului.

Iranul ar fi vândut Rusiei armament în valoare totală de 4 miliarde de dolari de la sfârșitul anului 2021, cu câteva luni înainte ca Moscova să declanșeze invazia pe scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

Potrivit unei surse occidentale din domeniul securității, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru Bloomberg, livrările includ sute de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune Fath-360, aproape 500 de rachete de alte tipuri și aproximativ 200 de rachete de apărare antiaeriană, relatează Kyiv Post. Oficialul susține că contractul pentru rachete a fost încheiat în octombrie 2021, cu luni înainte de ofensiva militară a Rusiei.

Zvonuri privind transferuri de rachete Fath-360 către Rusia au apărut în august 2024, sistemul fiind considerat un analog iranian al HIMARS-ului american. Imagini din satelit sugerează că aproximativ 220 de astfel de rachete au ajuns în Rusia pe 4 septembrie 2024. Raza acestor rachete le-ar permite forțelor ruse să lovească orașe mari din estul Ucrainei, precum Harkov și Sumî.

Drone Shahed, linii de producție și milioane de muniții

Un alt contract, semnat la începutul lui 2023 și evaluat la 1,75 miliarde de dolari, ar fi prevăzut livrarea către Rusia a dronelor kamikaze Shahed-136, precum și sprijin pentru înființarea unei linii de producție a versiunii rusești, Geran-2.

Deși Iranul a negat constant după 2022 că ar fi furnizat drone Rusiei, numeroase dovezi, inclusiv un raport al guvernului ucrainean, indică faptul că acestea au fost transportate prin Marea Caspică.

În noiembrie 2025, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a susținut că Iranul își testa în Ucraina și drona Shahed-107, folosită de Rusia pentru a evalua reacția sistemelor occidentale de apărare aeriană. Potrivit oficialului citat de Bloomberg, Teheranul ar mai fi trimis Rusiei milioane de unități de muniție și proiectile de artilerie.

Relația Teheran - Moscova: sens unic

Iranul a devenit un factor important în capacitatea Rusiei de a continua războiul din Ucraina, însă nu este clar cât de mult sprijin real primește Teheranul la schimb.

Ediția rusă The Moscow Times notează că sancțiunile occidentale impuse Rusiei după 2022 au apropiat și mai mult cele două regimuri, deși Iranul caută de peste un deceniu consolidarea alianței cu Moscova. În ianuarie 2025, cele două state au semnat un „parteneriat strategic cuprinzător”, dar documentul nu a inclus o clauză de apărare mutuală, prezentă în acordul Rusiei cu Coreea de Nord din 2024.

Mai mult, Rusia nu a venit în ajutorul Iranului în timpul războiului acestuia cu Israelul, în iunie 2025, o absență ridiculizată la vremea respectivă de senatorul republican american John N. Kennedy.

„Dintr-odată, nici Google nu mai poate găsi Rusia. Am crezut că Iranul și Rusia sunt prieteni… cei mai buni prieteni. Știu că Iranul are o relație cu China, dar aceea este doar tranzacțională”, a spus senatorul.

El a afirmat că Moscova a respins apelul Iranului de a oferi ajutor atunci când un diplomat iranian de rang înalt a vizitat Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin: „Știți ce a spus președintele Putin că va oferi? Nimic. Zero. Așa prieten…”

Citește și Zelenski, într-o postare în persană referitoare la Iran: „Un regim care a provocat atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

