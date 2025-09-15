Live TV

Cum ajută UE și SUA mașinăria de război a lui Vladimir Putin: miliarde de euro sunt pompate în economia Rusiei

Data publicării:
Iconic view of Moscows Red Square featuring the Kremlin and St. Basils Cathedral in autumn
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters.

Iată principalele legături comerciale pe care UE şi SUA le menţin cu Rusia şi evoluţia acestora în ultimii patru ani.

UE a impus diverse restricţii la import şi export pentru mai multe produse, ceea ce a dus la o scădere de 61% a exporturilor sale către Rusia şi o scădere de 89% a importurilor din Rusia între primul trimestru al anului 2022 şi al doilea trimestru al anului 2025, conform celor mai recente date Eurostat.

În al doilea trimestru al anului 2025, exporturile UE către Rusia au crescut, în timp ce importurile au scăzut, transformând un deficit comercial într-un surplus de 800 milioane de euro. Cu toate acestea, blocul comunitar continuă să cumpere petrol, nichel, gaze naturale, îngrăşăminte, fier şi oţel din Rusia.

Acum patru ani, Rusia era cel mai mare furnizor de produse petroliere al UE, dar interdicţia UE privind importurile de ţiţei rusesc prin intermediul tancurilor petroliere i-au redus cota până la 2,01% în 2025, de la 28,74% în 2021. Cota ţiţeiului rusesc în importurile de petrol ale blocului comunitar a scăzut de la 29% în primul trimestru al anului 2021, la doar 2% în al doilea trimestru al anului 2025.

În paralel, ponderea Rusiei în importurile de gaze naturale din UE a scăzut până la 12% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 48% în primul trimestru al anului 2021.

În această perioadă, ponderea Norvegiei (+10%) a consemnat cea mai mare creştere, dar Algeria (+2%) a devenit cel mai mare partener al UE, reprezentând 27% din importurile de gaze naturale ale blocului comunitar. Rusia încă aprovizionează unele ţări din UE, cum ar fi Ungaria şi Bulgaria, prin conducta TurkStream din Turcia.

Valoarea importurilor UE de gaze naturale lichefiate din Rusia a crescut considerabil între primul trimestru al anului 2021 şi al doilea trimestru al anului 2022, pe măsură ce preţurile au crescut brusc. Cu toate acestea, ponderea Rusiei în importurile de gaze lichefiate ale UE a scăzut până la 14% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 22% în primul trimestru al anului 2021. Statele Unite au fost cel mai mare furnizor de gaze îngheţate către Europa în al doilea trimestru al acestui an, cu o pondere de 54%.

Ponderea Rusiei în importurile de fier şi oţel ale UE din afara blocului comunitar a scăzut până la 6% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 18% în urmă cu patru ani.

Rusia a rămas, începând cu al doilea trimestru al anului 2025, cel mai mare exportator de îngrăşăminte către cele 27 de naţiuni ale UE, iar cota sa pe această piaţă a crescut la 34% de la 28% în ultimii patru ani. Parlamentul European a votat în luna mai pentru a impune tarife prohibitive la importurile de îngrăşăminte ruseşti, dar acestea vor fi introduse doar în etape şi este prea devreme pentru a evalua impactul lor probabil asupra pieţei.

Importurile din SUA din Rusia au scăzut până la 2,50 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, de la 14,14 miliarde de dolari cu patru ani mai devreme, conform datelor Biroului de Analiză Economică al SUA. În total, din ianuarie 2022, Statele Unite au importat bunuri ruseşti în valoare de 24,51 miliarde de dolari.

Anul trecut, SUA au importat îngrăşăminte ruseşti în valoare de aproximativ 1,27 miliarde de dolari, în uşoară creştere faţă de 1,14 miliarde de dolari în 2021. Tot anul trecut, SUA au importat uraniu îmbogăţit şi plutoniu din Rusia în valoare de aproximativ 624 de milioane de dolari, în scădere faţă de 646 de milioane de dolari în 2021. De asemenea, Rusia a exportat paladiu în Statele Unite în valoare de aproximativ 878 de milioane de dolari în 2024, în scădere faţă de 1,59 miliarde de dolari în 2021.

