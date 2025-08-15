Live TV

Video Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska. Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov

Data publicării:
serghei lavrov
Serghei Lavrov. Foto: Profimedia

Într-un gest aparent de sfidare față de delegația americană, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summit-ului istoric Putin-Trump, purtând un pulover pe care se pare că era scris „СССР” - versiunea rusă a „URSS”. Imaginile respective au fost postate pe rețelele sociale.

În videoclip, ministrul rus de Externe coboară dintr-o mașină. El poartă o jachetă și un pulover alb, pe pieptul căruia este inscripționat cuvântul „СССР” (n.r. URSS).

Reporterii l-au întrebat pe Lavrov dacă a mai fost în Alaska, iar ministrul a răspuns afirmativ.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anterior, ministrul rus de externe a cerut să nu se facă previziuni cu privire la summitul din Alaska dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care are loc vineri, și a menționat că Rusia are o poziție clară, care va fi prezentată.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a discutat marţi la telefon cu Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul între liderii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin. „Cele două părţi şi-au confirmat angajamentul de a face din acest eveniment un succes”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, potrivit AFP.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Digi Sport
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0188760105
Summitul din Alaska și riscul de radicalizare a Ucrainei: națiunile...
Ziua Marinei 2025. Foto: Inquam Photos/Costin Dinca
Parada navală și ceremonii militare la Constanța, de Ziua Marinei...
HARTĂ Alertă de caniculă în peste jumătate de ţară: ANM a emis cod...
colaj cu Vladimir Putin, Donald Trump și harta regiunii arctice
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore...
Ultimele știri
Cum va fi vremea în București în acest weekend prelungit. Noi avertizări meteorologice
Eșec în lupta împotriva poluării cu plastic. Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit să adopte tratatul global
Pacienți trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii: cel puţin 100 de persoane au murit în spitalele din Argentina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
protest cehi primavara de la praga
Cum au reușit „ilegaliștii” folosiți de KGB să se infiltreze în mișcarea revoluționară „Primăvara de la Praga”
putin si peskov
Rusia respinge tratatul de pace cu Japonia și returnarea Insulelor Kurile, invocând ostilitatea autorităților de la Tokio
Screenshot 2025-03-27 175753
SRI a desecretizat dosarul dispariției diplomatului sovietic Theodor Butenko, din 1938: un caz care putea duce la „un nou Sarajevo”
LauA9YrtC6681cGg-ezgif.com-optimize
Blindate ruse cu steagul Uniunii Sovietice distruse de ucraineni în Kursk. „Mergeau ca la paradă, până au intrat într-un câmp de mine”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Ce descoperire neașteptată a făcut un bărbat când a mers la cules de ciuperci în pădure. A fost imediat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Vladimir Putin înainte de negocierile de pace cu Donald Trump. De ce...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Imaginile momentului cu Nicuşor Dan, de Sfânta Maria! A fost fotografiat în secret, ce a ales să facă în loc...
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii
Digi FM
Prietenia lor, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...