Într-un gest aparent de sfidare față de delegația americană, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summit-ului istoric Putin-Trump, purtând un pulover pe care se pare că era scris „СССР” - versiunea rusă a „URSS”. Imaginile respective au fost postate pe rețelele sociale.

În videoclip, ministrul rus de Externe coboară dintr-o mașină. El poartă o jachetă și un pulover alb, pe pieptul căruia este inscripționat cuvântul „СССР” (n.r. URSS).

Reporterii l-au întrebat pe Lavrov dacă a mai fost în Alaska, iar ministrul a răspuns afirmativ.

Anterior, ministrul rus de externe a cerut să nu se facă previziuni cu privire la summitul din Alaska dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care are loc vineri, și a menționat că Rusia are o poziție clară, care va fi prezentată.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a discutat marţi la telefon cu Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul între liderii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin. „Cele două părţi şi-au confirmat angajamentul de a face din acest eveniment un succes”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, potrivit AFP.

