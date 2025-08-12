Live TV

Rubio şi Lavrov au vorbit la telefon înaintea summitului Trump - Putin din Alaska. Ce a transmis secretarul de stat al SUA

photo-collage.png - 2025-07-10T170928.014
Întâlnire diplomatică între Marco Rubio și Serghei Lavrov. Foto. Profimedia
„O reuniune nu este o concesie”

Secretarul de Stat american Marco Rubio a discutat marţi la telefon cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul între liderii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, care va avea loc vineri, în Alaska.

„Cele două părţi şi-au confirmat angajamentul de a face din acest eveniment un succes”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Ea a subliniat că summitul are loc „la cererea” preşedintelui rus.

Marco Rubio a respins, cu puţin mai înainte, într-o emisiune de radio, orice aluzie potrivit căreia acest summit este o recompensare a preşedintelui rus, acuzat de crime de război în Ucraina.

„O reuniune nu este o concesie”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat marţi că această întâlnire este o „victorie personală” a liderului de la Kremlin şi a subliniat că Kievul respinge orice retragerea a forţelor ucrainene din estul Ucrainei în cadrul unui posibil acord de pace.

„Oamenii trebuie să înţeleagă că, pentru preşedintele Trump, o reuniune nu este o concesie”, a subliniat Rubio.

Şeful diplomaţiei americane a precizat că preşedintele american consideră că este vorba despre „a-l privi pe acest om în ochi” pentru a lua o decizie.

„Preşedintele îşi spune: trebuie să-l privesc pe acest tip aşezat în faţa mea. Am nevoie să-l văd faţă în faţă. Să-l aud. Am nevoie să-l evaluez privindu-l”, a declarat Marco Rubio.

Summitul Trump - Putin pare urmează s se desfăşoare aparent fără Volodimir Zelenski, alimentând astfel îngrijorări cu privire la încheierea unui acord defavorabil Ucrainei.

