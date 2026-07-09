Cum încearcă rușii să bruieze Starlink pentru a contracara atacurile ucrainene. Ce este sistemul „Volna Kupol Garant”

Forţele ruse încearcă să contracareze atacurile ucrainene cu drone cu rază medie de acţiune prin camuflarea transporturilor şi instalarea unor sisteme puternice de bruiaj pentru a perturba sistemul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, au declarat pentru Reuters comandanţi şi piloţi ucraineni de drone.

Dezvoltarea de către Kiev a dronelor cu rază medie de acţiune, capabile să lovească ţinte aflate la zeci de kilometri în spatele liniei frontului cu precizie şi costuri reduse, multe ghidate prin Starlink, a transformat războiul din Ucraina.

În cadrul unei campanii coordonate de lovituri cu drone cu rază medie de acţiune, Ucraina a atacat anul acesta linii de aprovizionare, instalaţii de depozitare a combustibilului, instalaţii de apărare aeriană şi centre de comandă ale Rusiei, perturbând logistica forţelor ruse şi provocând penurii de combustibil în Crimeea ocupată de Rusia.

Însă Rusia dezvoltă în prezent numeroase metode de a încerca să contracareze atacurile cu rază medie de acţiune, au declarat patru comandanţi şi piloţi de drone unei echipe Reuters care a vizitat Regimentul 422 de Sisteme Fără Pilot al Ucrainei, aflat în regiunea Zaporojie din sudul ţării.

Metodele Rusiei de a proteja combustibilul şi alte provizii militare variază de la ascunderea transporturilor în vehicule civile până la utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate de bruiaj pentru a bloca conexiunile folosite pentru ghidarea dronelor, au spus aceştia.

Rusia a instalat sisteme de bruiaj în apropierea oraşelor şi a instalaţiilor militare, inclusiv unele care pot perturba sistemele Starlink operate de compania SpaceX a lui Elon Musk, au spus aceştia.

Majoritatea atacurilor ucrainene cu drone cu rază medie de acţiune sunt desfăşurate prin Starlink, care permite unui pilot să comunice de la distanţă cu drona şi care era considerat în mare parte imun la bruiaj.

Sistemul „Volna Kupol Garant”

Serhii Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, a declarat ca Rusia implementează un sistem de bruiaj numit „Volna Kupol Garant”, care emite un semnal suficient de puternic pentru a destabiliza conexiunea Starlink pe o suprafaţă de aproximativ 20 km pătraţi. El a adăugat că până acum au fost identificate aproximativ 10 astfel de sisteme.

Cu toate acestea, sistemul în sine a devenit o ţintă importantă pentru dronele ucrainene, care încearcă să elimine orice obstacol în calea zborurilor lor.

Regimentul 422 a participat la operaţiuni în care au fost lovite două dintre aceste sisteme, inclusiv unul care a fost atacat la câteva ore după ce a fost identificat într-o misiune comună cu serviciul de securitate SBU.

O înregistrare video a unuia dintre atacuri a arătat o explozie puternică în momentul în care o dronă a lovit un amplasament în care se aflau şase containere mari, asemănătoare unor remorci.

„Imediat ce am lovit acea instalaţie, dronele noastre echipate cu Starlink au zburat fără probleme”, a declarat unul dintre comandanţi.

Între timp, Musk a blocat accesul forţelor ruse la sistemul Starlink pentru a împiedica Moscova să îl folosească în propriile atacuri cu drone.

SpaceX şi Ministerul Apărării rus nu au răspuns solicitărilor de comentarii la acest articol. Reuters nu a putut verifica din surse independente metodele folosite de Rusia pentru a evita atacurile ucrainene cu drone.

Editor : C.S.