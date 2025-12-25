Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu George W. Bush: „O confruntare pe termen lung”

Transcrierile declasificate ale discuțiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush din perioada 2001-2008 pun în lumină poziția liderului rus față de Ucraina de-a lungul anilor, relatează Kyiv Post.

În unele conversații, liderul Kremlinului și-a exprimat dezamăgirea fața de prăbușirea URSS, contrazicând parțial poziția sa publică pro-occidentală de la începutul anilor 2000 și poziția sa față de aderarea Ucrainei la NATO în 2008.

Documentele au fost făcute publice pe 22 decembrie 2025 de către ONG-ul National Security Archive, după ce a câștigat un proces privind libertatea de informare.

Destrămarea URSS

Într-o transcriere din 16 iunie 2001, bazată pe o întâlnire restrânsă dintre Bush și Putin, acesta din urmă a împărtășit ceea ce arhiva a descris ca „o scurtă lecție de istorie despre (interpretarea sa) a destrămării Uniunii Sovietice”.

„Ce s-a întâmplat cu adevărat? Bunăvoința sovietică a schimbat lumea, în mod voluntar. Și rușii au renunțat la mii de kilometri pătrați de teritoriu, în mod voluntar. Ceva nemaiauzit. Ucraina, parte a Rusiei de secole, a fost cedată. Kazahstanul, cedat. Caucazul, de asemenea. Greu de imaginat, și făcut de șefii de partid”, a spus Putin.

Republicile sovietice s-au separat de URSS din cauza unei combinații de factori politici, economici și sociali, inclusiv consecințele invaziei din Afganistan și reformele politice provocate de creșterea disidenței și stagnarea economică de la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, ceea ce face ca afirmația lui Putin privind „buna voință” să fie discutabilă, notează sursa citată.

Totuși, afirmația reflectă unele dintre celelalte declarații pe care le-a făcut în anii 2000, cum ar fi „Cel care nu regretă destrămarea Uniunii Sovietice nu are inimă; cel care vrea să o readucă la forma sa anterioară nu are cap”.

În anii care au urmat, Putin a folosit nostalgia sovietică ca instrument pentru a-și consolida controlul și a-și justifica invazia în Ucraina, prezentând-o ca o luptă împotriva nazismului și o continuare ideologică a celui de-al Doilea Război Mondial, așa cum se vede în monumentele amplasate în Ucraina ocupată, care au transformat istoria celui de-al Doilea Război Mondial în războiul actual.

NATO

Putin a abordat și subiectul aderării Rusiei la NATO în cadrul aceleiași întâlniri cu Bush din 2001.

În cadrul acesteia, el a pus sub semnul întrebării motivul pentru care Rusia nu face parte din NATO, cu declarații care ar putea arunca lumină asupra raționamentului său.

„Acum să revenim la extinderea NATO. Cunoașteți poziția noastră. Ați făcut o declarație importantă când ați spus că Rusia nu este un inamic. Ceea ce ați spus despre viitorul de peste 50 de ani este important”, a afirmat Putin.

„Rusia este europeană și multietnică, la fel ca Statele Unite. Îmi pot imagina că vom deveni aliați”, a adăugat el. „Dar ne simțim excluși din NATO. Dacă Rusia nu face parte din aceasta, este normal să se simtă exclusă.”

El a folosit apoi ca exemplu cererea de aderare a URSS la NATO din 1954, argumentând că motivele de respingere de la acea vreme nu mai sunt valabile.

„NATO a dat un răspuns negativ, invocând patru motive specifice: lipsa unei soluții pentru Austria, lipsa unei soluții pentru Germania, controlul totalitar asupra Europei de Est și necesitatea ca Rusia să coopereze cu procesul de dezarmare al ONU”, a adăugat Putin. „Acum toate aceste condiții au fost îndeplinite. Poate că Rusia ar putea fi un aliat.”

Dar Putin a adăugat că problema cu Rusia care nu face parte din Alianță este că „NATO se extinde și noi nu avem nimic de spus în această privință”.

Cererea Ucrainei de aderare la NATO din 2008

Putin a revenit asupra chestiunii NATO în 2008, de data aceasta în legătură cu cererea de aderare a Ucrainei, potrivit unei transcrieri din 6 aprilie 2008 – ultima întâlnire dintre Putin și Bush.

Conform relatărilor din Kyiv Post din acea perioadă, Bush a susținut Planul de acțiune pentru aderarea la NATO (MAP) al Kievului, afirmând: „Așa cum mi-au spus toate națiunile din lume, Rusia nu va avea drept de veto asupra a ceea ce se va întâmpla la București, și eu le cred pe cuvânt”, numind aceasta „politica corectă”.

Planul a fost în cele din urmă respins de Germania și Franța, printre altele.

În cadrul întâlnirii dintre Bush și Putin din 2008, de la Soci, liderul de la Kremlin și-a exprimat îngrijorări similare, care sunt acum enumerate ca obiective oficiale de război pentru invazia sa în Ucraina.

„Nu va fi o noutate pentru dumneavoastră și nu aștept un răspuns; vreau doar să o spun cu voce tare. Aș dori să subliniez că aderarea la NATO a unei țări precum Ucraina va crea, pe termen lung, un câmp de conflict pentru dumneavoastră și pentru noi – o confruntare pe termen lung”, a declarat Putin.

În timpul conversației, Putin a numit Ucraina o „țară artificială” – un termen pe care l-a folosit în ultimii ani pentru a justifica invazia.

„Ucraina este un stat foarte complex. Nu este o națiune construită în mod natural. Este o țară artificială creată în perioada sovietică”, a spus el.

„Dacă mergeți în vestul Ucrainei, veți vedea sate în care singura limbă vorbită este maghiara și oamenii poartă bonete. În est, oamenii poartă costume, cravate și pălării mari. NATO este percepută de o mare parte a populației ucrainene ca o organizație ostilă”, a adăugat el.

„Aceasta creează următoarele probleme pentru Rusia. Creează amenințarea amplasării de baze militare și noi sisteme militare în imediata apropiere a Rusiei. Creează incertitudine și amenințări pentru noi.”

Declarațiile sale contrastează cu remarcile sale publice anterioare privind relațiile dintre Ucraina și NATO, când, în 2003, a afirmat că era „absolut convins că Ucraina nu se va feri de procesele de extindere a interacțiunii cu NATO și cu aliații occidentali în ansamblu... În cele din urmă, decizia trebuie luată de NATO și Ucraina. Este o chestiune care ține de cei doi parteneri”, potrivit transcrierii Kremlinului de la acea vreme.

Aderarea Georgiei la NATO

De remarcat sunt și comentariile lui Putin cu privire la aderarea Georgiei la NATO, făcute în cadrul aceleiași conversații. Discuția a avut loc cu patru luni înainte ca Rusia să invadeze țara din Caucaz.

„Acum, în cazul Georgiei, ei cred că sub protecția NATO își pot restabili integritatea teritorială. Este aceasta calea corectă de urmat – să extindem umbrela militară a NATO și să le permitem să lanseze operațiuni militare în Abhazia și Osetia de Sud?”, a spus el.

„Populația din Georgia ar trebui să fie obligată să-și rezolve problemele interne prin alte mijloace. O vor face dacă vor fi obligați.”

Putin a susținut, de asemenea, că aderarea la NATO i-ar obliga pe georgieni să ia armele.

„Georgia ar trebui să fie determinată să abordeze această problemă prin mijloace pașnice. Admiterea lor în NATO nu va face decât să-i încurajeze să o abordeze prin mijloace militare, luând armele”, a spus Putin.

„Iar pentru Rusia, există întotdeauna amenințarea unor noi baze militare și sisteme de armament în apropierea granițelor noastre.”

Pe 20 aprilie, o dronă de recunoaștere georgiană ar fi fost doborâtă de un avion de luptă rus, afirmație negată de Moscova, care a dat vina pe NATO. La acea vreme, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a glumit că „își va mânca cravata” dacă un MiG-29 al NATO „ar fi apărut în mod miraculos în Abhazia și ar fi doborât o dronă georgiană”.

Rusia a lansat o invazie terestră în Georgia în luna august a acelui an.

