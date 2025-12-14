Live TV

Demonstraţie rară de nemulţumire publică într-un oraș din Rusia. Proteste faţă de interzicerea platformei de jocuri Roblox

Data publicării:
Roblox
Demonstrație în Rusia. Foto: Profimedia

Zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk faţă de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe fondul iritării crescânde a populaţiei cu privire la această interdicţie, relatează Reuters.

În Rusia, în timp de război, cenzura este extinsă: Moscova blochează sau restricţionează platformele de socializare precum Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp şi YouTube, distribuind în acelaşi timp propria versiune prin reţeaua de socializare şi mass-media rusă, scrie News.ro.

Autoritatea rusă de supraveghere a comunicaţiilor, Roskomnadzor, a anunţat la 3 decembrie că a blocat Roblox deoarece era „plin de conţinut inadecvat care poate avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale şi morale a copiilor”.

În Tomsk, la 2.900 km est de Moscova, câteva zeci de persoane au înfruntat zăpada pentru a ridica pancarte scrise de mână cu mesajele „Nu vă atingeţi de Roblox” şi „Roblox este victima cortinei de fier digitale” în parcul Vladimir Vysotsky, potrivit fotografiilor furnizate de un organizator al protestului.

„Interdicţiile şi blocările sunt tot ce puteţi face”, se putea citi pe unul dintre pancarte. Fotografiile arătau aproximativ 25 de persoane stând în cerc în zăpadă, ţinând pancarte.

În Rusia, interzicerea Roblox a declanşat o dezbatere privind cenzura, siguranţa copiilor în raport cu tehnologia şi chiar eficacitatea cenzurii într-o lume digitalizată, în care copiii pot ocoli multe interdicţii cu doar câteva clicuri.

Mulţi ruşi ocolesc pur şi simplu interdicţiile folosind VPN-uri (reţele private virtuale), deşi unii tineri ruşi au pus la îndoială logica unei interdicţii dacă aceasta poate fi ocolită atât de uşor, în timp ce alţii s-au întrebat de ce există atât de puţine alternative ruseşti la aplicaţiile interzise de stat.

Unii părinţi şi profesori ruşi şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Roblox permite copiilor să acceseze conţinut sexual şi să comunice cu adulţi.

Roblox, cu sediul în San Mateo, California, a fost interzis de mai multe ţări, printre care Irak şi Turcia, din cauza preocupărilor legate de exploatarea platformei de către prădători pentru a abuza de copii.

Oficialii ruşi spun că au nevoie de cenzură pentru a se apăra împotriva unui „război informaţional” sofisticat declanşat de puterile occidentale şi împotriva a ceea ce ei consideră a fi cultura occidentală decadentă, care subminează valorile „tradiţionale” ruseşti.

 

