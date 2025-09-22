Dmitri Peskov vine cu lămuriri după ce trei avioane ale Rusiei au intrat în spațiul aerian al Estoniei

Kremlinul acuză luni statele membre NATO de faptul că agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, după ce Estonia a acuzat-o săptămâna trecută că i-a survolat teritoriul.

”Noi considerăm aceste declaraţii drept goale de sens, nefondate şi înscriindu-se în continuitatea unui politici complet sfruntate care constă în aţâţarea tensiunilor şi provocarea unei atmosfere de confruntare”, declară purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre acuzaţii ale acestei ţări baltice, într-un briefing zilnic la care AFP scrie că a participat.

Vineri, trei avioane de luptă ruseşti au intrat în spaţiul aerian eston şi au rămas în acesta timp de 12 minute, declanşând proste ale NATO şi Uniunii Eurppene (UE) faţă de o nouă ”provocare” rusă, în timp ce Moscova dezminte orice încălcare, relatează AFP, potrivit news.ro.

Reprezentanţi ai celor 32 de state membre NATO se reunesc marţi dimineaţa la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a dioscuta despre aceste fapte.

Tensiunile se află la cel mai matre nivel între Moscova şi statele NATO de la începutul ofensivei ruse la scară mare în Ucraina, în februarie 2022.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească luni seara ”în răspuns la încălcarea flagrantă a spaţiului aerian eston de către Rusia”, a anunţat vineri Ministerul eston de Externe.

La începutul lui septembrie, aproximativ 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez, dintre care trei au fost doborâte de către avioane poloneze şi avioane de tip F-35 olandeze - o premieră în NATO de la înfiinţatrea organizaţiei în 1949.

Câteva zile mai târziu, România denunţa, la rândul său, încălcarea spaţiul aerian român de către o dronă rusească.

