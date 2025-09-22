Live TV

Dmitri Peskov vine cu lămuriri după ce trei avioane ale Rusiei au intrat în spațiul aerian al Estoniei

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Foto:: profimedia

Kremlinul acuză luni statele membre NATO de faptul că agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, după ce Estonia a acuzat-o săptămâna trecută că i-a survolat teritoriul.

”Noi considerăm aceste declaraţii drept goale de sens, nefondate şi înscriindu-se în continuitatea unui politici complet sfruntate care constă în aţâţarea tensiunilor şi provocarea unei atmosfere de confruntare”, declară purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre acuzaţii ale acestei ţări baltice, într-un briefing zilnic la care AFP scrie că a participat.

Vineri, trei avioane de luptă ruseşti au intrat în spaţiul aerian eston şi au rămas în acesta timp de 12 minute, declanşând proste ale NATO şi Uniunii Eurppene (UE) faţă de o nouă ”provocare” rusă, în timp ce Moscova dezminte orice încălcare, relatează AFP, potrivit news.ro.

Reprezentanţi ai celor 32 de state membre NATO se reunesc marţi dimineaţa la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a dioscuta despre aceste fapte.

Tensiunile se află la cel mai matre nivel între Moscova şi statele NATO de la începutul ofensivei ruse la scară mare în Ucraina, în februarie 2022.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească luni seara ”în răspuns la încălcarea flagrantă a spaţiului aerian eston de către Rusia”, a anunţat vineri Ministerul eston de Externe.

La începutul lui septembrie, aproximativ 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez, dintre care trei au fost doborâte de către avioane poloneze şi avioane de tip F-35 olandeze - o premieră în NATO de la înfiinţatrea organizaţiei în 1949.

Câteva zile mai târziu, România denunţa, la rândul său, încălcarea spaţiul aerian român de către o dronă rusească.

Editor : Alexandru Rotaru

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
4
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan in parlament
PSD vede guvernarea și fără Bolojan. Zamfir: „Nimeni nu e de...
parlamentul republicii moldova
Kremlin, Georgescu, bani și multă manipulare. O nouă anchetă zguduie...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu: PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027...
Boeing E-7A Wedgetail
Marea Britanie va livra avioane militare Statelor Unite pentru prima...
Ultimele știri
Sindicatul Europol cere dotarea poliției cu radare mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice
Columbianul acuzat că voia să arunce în aer obiective strategice din România, condamnat definitiv la șase ani de închisoare
Legătura dintre paracetamol și autism. Donald Trump susține că va face un anunț „uimitor”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
NATO
NATO discută marţi încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia
Be-12 Chaika
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
vladimir putin la birou
Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din Republica Moldova și a o înlătura pe Maia Sandu (Bloomberg)
soldati rusi
Avertisment dur al unui politician german, după provocările Rusiei: „În curând vor bombarda ținte, apoi vin soldații ruși”
Președintele Trump, în drum spre Glendale, unde vor avea loc funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Televiziunea de stat rusă lansează teoria că Trump a planificat uciderea lui Charlie Kirk
Partenerii noștri
Pe Roz
Elvis Presley a sunat-o pe Priscilla în timp ce aceasta era în dormitor alături de Robert Kardashian. El nu a...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Top 10 cele mai lungi cuvinte din limba română. Unele au peste 40 de litere
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
O femeie a reușit să ghicească numerele la loterie cu ajutorul lui ChatGPT. Câți bani a câștigat și ce a...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
De ce nu trebuie să-i arăți clipuri video unui cimpanzeu. Grădina Zoologică din Shanghai le interzice...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026