UE vizează energia, băncile, bunurile și serviciile rusești în ultimul pachet de sancțiuni. Când ar urma să fie aprobat

Ursula Von der Leyen și Volodimir Zelenski
Ursula Von der Leyen și Volodimir Zelenski.

Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra energiei, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești, urmărind să ajungă la un acord pentru punerea în aplicare a acestuia înainte ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să intre în al cincilea an, anunță Politico.

„În contextul importantelor negocieri de pace care se desfășoară la Abu Dhabi, trebuie să fim realiști: Rusia va veni la masa negocierilor cu intenții sincere doar dacă va fi presată să o facă. Acesta este singurul limbaj pe care Rusia îl înțelege”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze – o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene.

De asemenea, introduce noi interdicții la importul de metale, produse chimice și minerale critice, precum și restricții suplimentare la exportul de articole și tehnologii utilizate în efortul de război al Rusiei, cum ar fi materialele utilizate pentru producerea de explozivi.

Pachetul enumeră încă 20 de bănci regionale rusești, precum și mai multe bănci din țări terțe care sunt percepute ca facilitând comerțul cu bunuri sancționate.

Von der Leyen a declarat că scăderea cu 24% a veniturilor Rusiei din petrol și gaze naturale în anul trecut, până la cel mai scăzut nivel din 2020, a confirmat eficacitatea sancțiunilor. „Vom continua să le aplicăm până când Rusia va iniția negocieri serioase cu Ucraina pentru o pace justă și durabilă”, a afirmat ea.

Țările UE ar trebui să aprobe pachetul pentru ca măsurile să intre în vigoare, cu scopul de a ajunge la un acord înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului de agresiune al lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei, pe 24 februarie.

Propunerea vine în urma unei runde de discuții trilaterale între negociatorii ucraineni, americani și ruși, care a avut loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi, unde Ucraina și Rusia au convenit să facă un schimb de 314 prizonieri de război.

