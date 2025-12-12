Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RFID), Kirill Dmitriev, a a amenințat blocul comunitar cu „unele consecințe extrem de grave pentru Uniunea Europeană” dacă va fi o eventuală decizie de înghețare pe termen nelimitat a activelor rusești.

„[Prim-ministrul Ungariei, Viktor] Orban subliniază acțiunile ilegale ale UE, care subminează întregul sistem juridic și financiar occidental și vor avea consecințe și mai grave pentru Europa decât cenzura distrugătoare de civilizație, migrația în masă, criminalitatea în rândul migranților și prostia birocratică”, a scris el pe pagina sa de socializare X, ca răspuns la postarea lui Orban.

Vineri, premierul Ungariei a menționat într-o postare pe X că o eventuală decizie a Consiliului UE de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești din Europa va cauza daune ireparabile Uniunii Europene.

Se așteaptă ca, pe 12 decembrie, Consiliul UE să aprobe, prin procedură scrisă, decizia de înghețare pe termen nelimitat a activelor rusești în Europa.

Înghețarea activelor rusești

Vineri, la Bruxelles, are loc întâlnirea planificată a miniștrilor economiei și finanțelor din UE. Una dintre principalele teme de discuție ar trebui să fie soarta activelor Federației Ruse înghețate în băncile europene. Cu toate acestea, deciziile finale vor fi luate la summitul UE, programat pentru 18-19 decembrie.

Comisia Europeană speră să obțină de la țările UE, la summitul din 18-19 decembrie, o decizie privind exproprierea a 210 miliarde de euro din activele rusești, dintre care 185 miliarde de euro sunt blocate pe platforma Euroclear din Belgia. Belgia se opune acestei decizii, cerând tuturor țărilor UE garanții juridice obligatorii că vor compensa pierderile financiare ale regatului cauzate de măsurile de retorsiune ale Rusiei.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a subliniat că confiscarea activelor Federației Ruse, discutată în Europa, ar fi un act de furt. Potrivit declarației ministrului rus al justiției, Konstantin Ciuițenko, pentru TASS, conducerii țării i-au fost deja prezentate variante de răspuns la o eventuală confiscare a activelor rusești de către țările occidentale. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a subliniat că Moscova nu va lăsa astfel de acțiuni fără răspuns.

Editor : A.R.