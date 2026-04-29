Decizia de a organiza parada Victoriei pe 9 mai la Moscova fără tehnică militară este legată, printre altele, de activitatea teroristă a Kievului, susține purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

„Este vorba despre situația operațională”, a spus el, răspunzând la întrebarea privind motivele pentru care parada se va desfășura fără echipament militar. El a reamintit cuvintele președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, potrivit cărora „regimul de la Kiev, care pierde zilnic teritorii pe câmpul de luptă, s-a lansat acum cu toată forța în activități teroriste”.

„Prin urmare, pe fondul acestei amenințări teroriste, se iau, desigur, toate măsurile pentru a minimiza pericolul. Parada va avea loc. Dar să nu uităm, totuși, că anul trecut a fost o paradă aniversară, de amploare, așa cum trebuie să fie la o dată rotundă”, a spus Peskov. El a subliniat că acum nu este o dată aniversară. „Dar parada va avea loc oricum, chiar dacă într-un format redus”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al președintelui.

