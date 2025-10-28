Găselnița prin care Duma de Stat îi va oferi flux continuu de soldați lui Putin pentru frontul din Ucraina

Duma de Stat a Rusiei a adoptat marți, 28 octombrie, în lectură finală, un proiect de lege care impune recrutarea militară pe tot parcursul anului. Parlamentul Rusiei a adoptat proiectul de lege care așteaptă semnătura președintelui rus pentru a deveni lege, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Proiectul de lege așteaptă semnătura liderului Kremlinului, Vladimir Putin, pentru a deveni lege și ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, potrivit agenției de presă RIA Novosti.

Conform legislației, birourile de recrutare pot convoca cetățenii ruși pentru examinări medicale, evaluări psihologice și audieri ale comisiei de recrutare în orice moment al anului, și nu doar în timpul recrutărilor tradiționale din primăvară și toamnă.

Cu toate acestea, mobilizarea pentru serviciul militar va avea loc în continuare de două ori pe an – între 1 aprilie și 15 iulie și între 1 octombrie și 31 decembrie, în conformitate cu normele actuale.

O modificare importantă prevede o limită de 30 de zile pentru notificările electronice de recrutare emise de birourile de recrutare. În prezent, aceste notificări nu expiră niciodată, astfel încât recruții pot fi împiedicați să părăsească țara timp de luni de zile, în așteptarea chemării la arme.

Regula celor 30 de zile a fost introdusă de Andrei Kartapolov, șeful Comitetului de Apărare al Dumei, după prima lectură a proiectului de lege.

Kremlinul afirmă că trecerea la un sistem de recrutare pe tot parcursul anului are scopul de a „ușura sarcina administrativă” a birourilor de recrutare și de a simplifica procesele de mobilizare.

Măsura vine în contextul în care Kremlinul a lansat cea mai mare recrutare de toamnă din 2016, chemând la arme 135.000 de ruși.

Deși, potrivit legii ruse, recruții nu pot fi trimiși să lupte în Ucraina, au existat cazuri documentate în care recruții au fost obligați să semneze contracte permanente care le permiteau să fie trimiși să lupte împotriva trupelor ucrainene și au fost uciși în luptă.

Măsura de introducere a recrutării pe tot parcursul anului, împreună cu marea mobilizare de toamnă și aplicarea integrală a sistemului digital de recrutare, sugerează că Kremlinul încearcă să-și asigure forța de muncă necesară pentru un război prelungit în Ucraina.

Pe 28 octombrie, Statul Major al Ucrainei a raportat că 1.138.750 de soldați ruși au fost scoși din luptă – uciși sau răniți – de la începutul invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022.

Moscova mobilizează, de asemenea, locuitorii din teritoriile ucrainene ocupate pentru a compensa pierderile de forță de muncă.

Pe 20 martie, Putin a semnat, de asemenea, o lege care impune cetățenilor ucraineni care locuiesc în zonele ocupate de Rusia din regiunile Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk și Luhansk să-și „reglementeze statutul juridic” sau să părăsească teritoriul.

Ucrainenilor din aceste teritorii li s-a acordat termen până la 10 septembrie pentru a obține pașapoarte rusești sau pentru a fi clasificați ca „străini”.

Cei etichetați ca străini vor fi supuși regulilor de ședere, inclusiv o ședere maximă de 90 de zile, examene medicale obligatorii și restricții de angajare.

Între timp, oricine obține un pașaport rus devine automat eligibil pentru recrutare.

