Rușilor li s-a propus să renunțe la internet pe toată durata verii. Această idee a fost lansată de filosoful Alexander Dughin, care a afirmat că acest lucru îi va ajuta pe oameni să „trăiască o viață cu adevărat umană”. În opinia sa, vara ar trebui să renunțăm la internet, iar iarna să ne reconectăm. El a propus ca oamenii să comunice cu prietenii în stilul vechi — de exemplu, fluierând sub ferestre și plimbându-se cu trotinetele.

„Dacă internetul ar fi oprit complet, mai ales primăvara, oamenii ar începe să se plimbe, să se întâlnească, să comunice, să frecventeze cafenelele și magazinele, să-și facă noi cunoștințe, să trăiască o viață umană adevărată. Iar reconectarea s-ar putea face la sfârșitul toamnei. Internetul în Rusia trebuie să se adapteze la ciclurile sezoniere ale urșilor și fluturilor. Vara nu există, pentru că există viața. Iarna, în bârlog sau ghemuit ca un vierme într-un azil de bătrâni cu multe etaje, se poate sta și pe internet”, scrie Dughin.

Săptămâna trecută, filosoful a propus întărirea controlului statului asupra societății și i-a îndemnat pe ruși să trateze acest lucru ca pe o realitate inevitabilă. Potrivit lui, este mai bine ca acest control să fie exercitat de propriul stat, și nu de forțe externe. „Dacă nu vor fi ai noștri, vor fi străinii. Da, într-o astfel de lume trăim, nu avem altă lume pentru voi”, scrie Dughin.

El a afirmat că ideea unei absențe totale a controlului pare atractivă, dar este utopică și nerealistă. În opinia sa, controlul trebuie exercitat „cu înțelepciune, grijă și atenție”, iar scopul său trebuie să fie victoria țării în război. „Noi, rușii, am suferit întotdeauna de-a lungul istoriei. Acesta este destinul nostru. Suntem un popor mare, iar dacă cineva a fost tratat nedrept, aceasta nu face decât să ne aducă smerenie și glorie”.

