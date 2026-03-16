Ideologul lui Putin le cere rușilor să renunțe complet la internet: pot fluiera la ferestre pentru a comunica

Panel discussion "Crisis of the world order and Ukraine" as part of the forum "What kind of Ukraine do we need?" at the International Multimedia Press Center "Rossiya Segodnya".
Ideologul Alexandr Dughin e, de asemenea, cunoscut și drept „creierul lui Putin”. Foto: Profimedia Images

Rușilor li s-a propus să renunțe la internet pe toată durata verii. Această idee a fost lansată de filosoful Alexander Dughin, care a afirmat că acest lucru îi va ajuta pe oameni să „trăiască o viață cu adevărat umană”. În opinia sa, vara ar trebui să renunțăm la internet, iar iarna să ne reconectăm. El a propus ca oamenii să comunice cu prietenii în stilul vechi — de exemplu, fluierând sub ferestre și plimbându-se cu trotinetele.

„Dacă internetul ar fi oprit complet, mai ales primăvara, oamenii ar începe să se plimbe, să se întâlnească, să comunice, să frecventeze cafenelele și magazinele, să-și facă noi cunoștințe, să trăiască o viață umană adevărată. Iar reconectarea s-ar putea face la sfârșitul toamnei. Internetul în Rusia trebuie să se adapteze la ciclurile sezoniere ale urșilor și fluturilor. Vara nu există, pentru că există viața. Iarna, în bârlog sau ghemuit ca un vierme într-un azil de bătrâni cu multe etaje, se poate sta și pe internet”, scrie Dughin.

Săptămâna trecută, filosoful a propus întărirea controlului statului asupra societății și i-a îndemnat pe ruși să trateze acest lucru ca pe o realitate inevitabilă. Potrivit lui, este mai bine ca acest control să fie exercitat de propriul stat, și nu de forțe externe. „Dacă nu vor fi ai noștri, vor fi străinii. Da, într-o astfel de lume trăim, nu avem altă lume pentru voi”, scrie Dughin.

El a afirmat că ideea unei absențe totale a controlului pare atractivă, dar este utopică și nerealistă. În opinia sa, controlul trebuie exercitat „cu înțelepciune, grijă și atenție”, iar scopul său trebuie să fie victoria țării în război. „Noi, rușii, am suferit întotdeauna de-a lungul istoriei. Acesta este destinul nostru. Suntem un popor mare, iar dacă cineva a fost tratat nedrept, aceasta nu face decât să ne aducă smerenie și glorie”.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Digi Sport
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni la rand
„Așa am fost învățați”. Taxe la ghișeu: doar un român din patru folosește serviciile publice online. Explicația sociologilor
Femeie Moscova
Locuitorii din Moscova apelează la pagere și hărți tipărite, pe fondul aplicării de către Rusia a „listei albe” pentru internet
piata rosie din moscova
Rușii din cele mai importante orașe au rămas fără internet, subit și fără explicații
send barron
„Epic Fury” pe internet: Un site satiric declanşează o campanie virală pentru trimiterea lui Barron Trump pe front în Iran
Redmond, Washington, USA, November 2021: ordering a Starlink product using a smart phone. Starlink (SpaceX) is a satellite communications system
Rețeaua de sateliți a lui Elon Musk se asociază cu Deutsche Telekom, pentru un nou serviciu mobil bazat pe satelit în Europa
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
tevi ilegale in marea neagra
Buzoianu, despre țevile ilegale care deversează apă netratată direct...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
profimedia-0960368507
„Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei...
Ultimele știri
Raportul OCDE: sistemul de insolvență din România rămâne ineficient. Până la 25% dintre firme sunt „companii zombie”
UE continuă repatrierea cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu: încă 134 aduși acasă, numărul total depășește 11.000
Trump avertizează NATO că riscă un „viitor foarte rău” dacă aliații nu îl ajută la deschiderea Strâmtorii Ormuz
Citește mai multe
