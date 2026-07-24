Indiciile care arată că Putin se pregătește de o nouă mobilizare

Kremlinul pare să pună bazele unei posibile noi campanii de mobilizare, în timp ce insistă public că economia Rusiei rămâne stabilă, în ciuda penuriei tot mai mari de combustibil și a semnelor de declin economic, scrie Kyiv Post, citând o analiză a think tank-ului american Institutul pentru Studiul Războiului.

Cea mai recentă evaluare a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) arată că modificările legislative recente, alături de extinderile propuse ale puterilor de securitate internă ale Rusiei sugerează că Moscova se pregătește nu numai să crească recrutarea militară, ci și să gestioneze potențialele tulburări interne dacă se anunță o mobilizare formală.

Pregătire pentru mobilizare

Think tank-ul de experți cu sediul la Washington a declarat că Duma de Stat a Rusiei a aprobat pe 22 iulie o legislație care permite persoanelor cu cazier judiciar activ - inclusiv celor condamnate pentru trafic de droguri și crimă organizată - să semneze contracte cu Ministerul Apărării din Rusia în perioadele de mobilizare formală.

Ministrul adjunct al apărării, Viktor Goremikin, a declarat că măsura va extinde semnificativ numărul de recruți eligibili și va consolida eforturile de recrutare militară ale Rusiei pentru războiul împotriva Ucrainei din 2026.

Între timp, Garda Națională a Rusiei (Rosgvardia) a propus amendamente pentru a-și extinde puterile de apărare civilă, permițându-i să protejeze societatea de „pericole” nespecificate în timpul mobilizării, legii marțiale sau în timp de război.

ISW a menționat că liderul rus Vladimir Putin semnase deja în noiembrie 2025 o legislație care permitea desfășurarea rezerviștilor în zone de luptă fără a declara oficial mobilizarea.

La acea vreme, analiștii au evaluat că Kremlinul crea mecanisme legale pentru apelarea continuă a rezervelor, evitând în același timp costurile politice asociate cu o altă mobilizare la nivel național.

Noua legislație, susține ISW, indică faptul că Kremlinul ar putea pregăti acum condițiile pentru o mobilizare formală, anticipând în același timp o potențială rezistență publică.

Cu toate acestea, grupul de experți a subliniat că orice astfel de decizie depinde în cele din urmă de Putin personal, menționând că mobilizarea rămâne nepopulară din punct de vedere politic în Rusia.

Putin susține că economia este stabilă

Pe măsură ce Kremlinul și-a extins autoritatea în timpul războiului, Putin a căutat să-i asigure pe ruși că economia țării a rămas stabilă, în ciuda agravării deficitului de combustibil.

Vorbind în timpul unei ședințe guvernamentale din 22 iulie, Putin a susținut că economia Rusiei a rămas stabilă în ciuda a ceea ce a descris ca „încercări externe de a destabiliza sectorul combustibililor și energiei”, referindu-se la atacurile pe distanțe lungi ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești.

El a descris perturbările de pe piața combustibililor ca fiind temporare și a spus că acestea nu vor afecta performanța economică a țării.

Potrivit lui Putin, PIB-ul Rusiei a crescut cu 0,3% în luna mai și cu 0,2% în primele cinci luni ale anului 2026. El a mai spus că bugetul federal a înregistrat un surplus de 196 de miliarde de ruble (aproximativ 2,5 miliarde de dolari) în iunie și că masa monetară a țării a crescut cu 13% față de anul precedent, începând cu 1 iulie.

ISW observă o presiune economică tot mai mare

ISW susține însă că evaluarea optimistă a lui Putin contrastează cu dovezile tot mai numeroase că economia Rusiei este supusă unei presiuni tot mai mari în timpul războiului.

Think tank-ul a subliniat penuria persistentă de combustibil în urma lunilor de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice, inflația în creștere, performanța în scădere a pieței bursiere, exporturile agricole reduse, exodul capitalului și deficitul de forță de muncă.

Asociația producătorilor de alimente din Rusia, Rusprodsoyuz, a raportat săptămâna aceasta că costul unui coș alimentar minim lunar a crescut cu 7,9% de la începutul anului 2026, subliniind presiunea inflaționistă asupra gospodăriilor.

Între timp, ziarul de afaceri de stat Kommersant, citând firma de analiză Platts, a raportat că rafinăriile rusești au îndeplinit mai puțin de 19% din cererile de achiziție de benzină, în ciuda faptului că unele instalații și-au reluat activitatea.

Potrivit ISW, acești indicatori sugerează că dificultățile economice ale Rusiei sunt structurale, mai degrabă decât temporare.

„Guvernul rus a adoptat politici economice suboptimale pentru a-și susține războiul din Ucraina, ceea ce a dus la multe dintre problemele economice actuale ale Rusiei, inclusiv cheltuieli de război crescute și nesustenabile, inflație în creștere, lipsuri semnificative de forță de muncă în industria construcțiilor și a serviciilor și reduceri ale fondului suveran de investiții al Rusiei”, se arată în analiza ISW.

Criză de combustibil pe front

În special, în timp ce Kremlinul se pregătește pentru posibilitatea unei mobilizări mai ample, iar Putin insistă că problemele legate de combustibil ale Rusiei sunt sub control, campania susținută a Ucrainei cu drone împotriva rafinăriilor de petrol rusești perturbă deja aprovizionarea cu combustibil a trupelor ruse, care raportează lipsuri severe de benzină și limite stricte de realimentare.

Potrivit publicației independente ruse Verstka, unele unități care anterior primeau combustibil la nivelul nevoilor sunt acum restricționate la doar 20 de litri per vehicul pe zi.

Mai mulți militari au declarat că penuria a redus livrările de combustibil cu aproximativ 30%, afectând nu doar vehiculele de luptă, ci și camioanele care transportă muniție și alimente.

Un soldat din sectorul Zaporojie a declarat că unitatea sa primește acum doar 10-15 litri de benzină în loc de 20, obligând trupele să meargă 11 kilometri pentru a colecta apă, alimente și alte provizii.

De asemenea, soldații ruși s-au plâns că combustibilul furnizat de ministerul Aapărării este de proastă calitate, în timp ce grupurile de voluntari și bloggerii militari ruși au recunoscut criza tot mai mare, spunând că aceasta complică livrările de ajutor umanitar și provizii din prima linie.

Criza de combustibil militar vine în urma lunilor de atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Conform Energy Aspects, producția de rafinării a Rusiei a scăzut cu peste 60%, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2005.

Bloomberg estimează că Ucraina a atacat cel puțin 24 din cele 34 de rafinării majore ale Rusiei în aproximativ 50 de atacuri în ultimele 100 de zile, inclusiv rafinăria din Omsk, cea mai mare din țară.

Campania a declanșat raționalizarea combustibilului la nivel național, interdicții la exportul de benzină, combustibil pentru avioane și motorină și chiar discuții despre importul de benzină din India și Kazahstan.

Editor : B.P.