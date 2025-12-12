Justiţia rusă îi condamnă în lipsă pe procurorul-şef şi pe judecătorii CPI, pentru că au emis mandat de arestare pe numele lui Putin

Justiţia rusă i-a condamnat vineri în lipsă pe procurorul-şef şi pe judecătorii Curţii Penale Internaţionale (CPI) la pedepse cu închisoarea, în special pentru emiterea de „mandate de arestare ilegale” împotriva unor oficiali ruşi, inclusiv pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin, informează AFP.

„Procurorul CPI Karim Khan a iniţiat ilegal proceduri împotriva cetăţenilor ruşi la Haga”, a decis vineri o instanţă din Moscova, scrie Agerpres.

Kha „a instruit judecătorii instanţei să emită mandate de arestare ilegale”, a adăugat tribunalul moscovit.

15 ani de închisoare

Procurorul-şef al CPI a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare, iar opt membri ai Curţii, inclusiv fostul său preşedinte, Piotr Hofmanski, au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani şi jumătate şi 15 ani.

În 2023, Karim Khan a emis un mandat de arestare pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin pentru presupusa crimă de război de „deportare ilegală a copiilor” în timpul ofensivei Moscovei în Ucraina.

În anul următor, CPI a emis mandate de arestare pentru şeful Statului Major General al Forţelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, şi pentru Serghei Şoigu, ministru al apărării până în mai 2024, pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii.

Justiţia rusă a răspuns emiţând propriile mandate de arestare pentru înalţi oficiali ai CPI.

Totodată, Khan s-a retras din funcţie în luna mai, după ce a fost deschisă o anchetă internă împotriva sa pentru „presupuse abateri”, care ar fi implicat hărţuirea sexuală a unei colaboratoare.

Khan a demisionat temporar din funcţie pe durata unei anchete privind acuzaţiile de abuz sexual, acuzaţii pe care le neagă.

CPI, cu sediul la Haga, investighează şi urmăreşte penal genocidul, crimele de război, crimele împotriva umanităţii şi crima de agresiune.

De asemenea, CPI a emis mandate de arestare pentru trei înalţi oficiali ai grupării islamiste palestiniene Hamas, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant.

