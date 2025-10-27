Kim Jong Un și-a trimis șefa diplomației la Moscova pentru a se întâlni cu Serghei Lavrov și Vladimir Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni luni, la Moscova, cu ministrul de externe nord-coreean, Choe Son Hui, în cadrul vizitei sale în Rusia, ţară cu care Phenianul are legături tot mai strânse, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters.

Şefa diplomaţiei nord-coreene a salutat în cursul dimineţii "apropierea spirituală" dintre ţara sa şi Rusia, în cadrul unei întâlniri cu omologul său rus Serghei Lavrov, la Moscova.

Ea a subliniat, de asemenea, că "poziţia consecventă" a Phenianului a fost aceea de a "susţine neclintit" "politicile" Kremlinului, în special pentru a "realiza marea cauză a construirii unei Rusii puternice".

La rândul său, Lavrov a afirmat că relaţiile dintre cele două ţări au beneficiat în ultimele trei luni de "un impuls foarte puternic" pentru "dezvoltarea acordurilor de principiu" încheiate în timpul întâlnirii din iunie 2024, la Phenian, dintre Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

În urma acestei întâlniri, cele două ţări au semnat un acord de apărare reciprocă.

Relaţiile dintre Phenian şi Moscova s-au consolidat considerabil de la invazia rusă din Ucraina în 2022, Coreea de Nord sprijinind efortul de război al aliatului său.

Phenianul a furnizat mii de soldaţi Rusiei pentru a o ajuta să respingă, între sfârşitul anului 2024 şi primăvara anului 2025, trupele ucrainene care ocupaseră o mică parte a regiunii ruse Kursk.

"Ruşii nu vor uita niciodată faptele soldaţilor şi ofiţerilor Armatei Populare Coreene în regiunea Kursk", a declarat luni Serghei Lavrov, asigurând că aceste "fapte" vor consolida "legăturile de prietenie" şi "comuniunea istorică" dintre cele două ţări.

Phenianul furnizează, de asemenea, Rusiei arme şi muniţii, potrivit Coreii de Sud, care suspectează că Moscova transferă în schimb aliatului său tehnologie militară sensibilă.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin în septembrie, la Beijing, în marja paradei care a marcat 80 de ani de la sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

