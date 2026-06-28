Preşedintele rus Vladimir Putin s-a angajat duminică să „asigure” securitatea ţării şi să facă faţă „provocărilor”, în momentul în care Kievul îşi continuă atacurile asupra infrastructurii militare şi energetice ruseşti pentru a slăbi efortul de război al Moscovei, relatează AFP, citată de Agerpres.



„Vedem problemele. Le recunoaştem şi răspundem la ele. Dar vom asigura, fără îndoială, securitatea ţării şi a cetăţenilor noştri”, a declarat Putin la un congres al partidului său, Rusia Unită, convocat înaintea alegerilor parlamentare din septembrie.



„Vom depăşi, fără îndoială, toate provocările cu care ne confruntam astăzi, inclusiv atacurile teroriste împotriva teritoriului şi infrastructurii noastre”, a adăugat el, referindu-se la atacurile Kievului asupra teritoriului rusesc.

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Kievul şi-a intensificat în ultimele luni campania de lovituri aeriene în Rusia şi în regiunile din Ucraina sub control rusesc, pe care le descrie drept represalii la bombardamentele Moscovei, soldate aproape zilnic cu victime de la începutul ofensivei ruse la scară largă din februarie 2022.



Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi care permite Kremlinului să îşi finanţeze efortul de război.



Preşedintele rus a făcut aceste declaraţii la câteva ore după un atac „masiv” cu drone ucrainene împotriva regiunii Krasnodar (sud-vest), în care o persoană a murit şi care a provocat un incendiu la rafinăria Sloviansk-on-Kuban, potrivit guvernatorului regional, Veniamin Kondratiev.



Pe 18 iunie, un atac asupra unei importante rafinării din Moscova a provocat explozii şi un incendiu masiv.



Peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014, a fost plasată vineri „în stare de urgenţă” din cauza valurilor de atacuri ale Kievului, care au obligat autorităţile să suspende vânzările de combustibil către persoane fizice şi să instituie întreruperi de curent.

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Editor : C.A.