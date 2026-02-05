Kremlinul a declarat joi că nu dorește să piardă timp răspunzând la întrebări despre sugestii neprobate apărute în mass-media occidentală și ale premierului polonez, potrivit cărora Jeffrey Epstein ar fi fost un fel de agent al serviciilor secrete ruse.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că Varșovia va lansa o anchetă privind posibile legături între Epstein și serviciile secrete ruse, precum și privind orice impact potențial asupra Poloniei.

Tusk nu a prezentat dovezi pentru afirmațiile sale, deși mass-media occidentală a pus sub semnul întrebării în ultimele zile dacă Epstein era sau nu un agent rus care colecta materiale compromițătoare despre cei bogați și puternici, transmite reuters.

Întrebat de Reuters despre remarca lui Tusk și despre relatările mass-media occidentale, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus: „Aș vrea să glumesc pe seama unor astfel de versiuni, dar să nu ne pierdem timpul”.

Oficialii ruși afirmă că afirmațiile privind legătura dintre Epstein și serviciile secrete ruse sunt în mod evident lansate în spațiul public pentru a distrage atenția de la un scandal care, potrivit lor, a scos la iveală ipocrizia oamenilor puternici din SUA și Europa.

În dosarele despre Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA, Rusia este menționată de mii de ori.

Acestea indică, de asemenea, că unele dintre tinerele cu care Epstein era în contact erau din Rusia, inclusiv o femeie de 26 de ani pe care el a încercat să o prezinte lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii.

Diverse organizații media și bloggeri au speculat, de asemenea, că Epstein spiona pentru serviciul de informații externe Mossad al Israelului sau pentru Agenția Centrală de Informații a SUA.

Nicio organizație de știri importantă nu a publicat încă dovezi definitive că el lucra pentru vreun serviciu de informații.

