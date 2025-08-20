Live TV

Lavrov îl laudă pe Trump și ceartă liderii europeni pentru inițiativa de a oferi garanții de securitate Ucrainei

Data publicării:
Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe. Foto: Profimedia

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avertizat miercuri că orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina care nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri şi le-a reproşat liderilor europeni veniţi luni la Casa Albă să-l sprijine pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuţiile cu preşedintele american Donald Trump că au încercat să-l influenţeze pe acesta fără să formuleze vreo idee constructivă acolo.

"Occidentul înţelege perfect că a discuta serios despre garanţii de securitate (pentru Ucraina - n. red.) este o utopie, este un drum care nu duce nicăieri", a avertizat Lavrov la o conferinţă de presă la Moscova. "Noi nu putem accepta ca de acum înainte chestiunile de securitate colectivă să fie abordate fără Rusia", a subliniat şeful diplomaţiei ruse.

Potrivit acestuia, în timp ce Statele Unite înţeleg tot mai bine "cauzele profunde" ale conflictului din Ucraina, din partea europenilor nu vedem decât o "escaladare agresivă a situaţiei şi încercări mai degrabă stângace de a schimba poziţia preşedintelui SUA" fără să propună "nicio idee constructivă", relatează reuters.

"Europenii, deocamdată, doar încearcă să menţină SUA în cursa înarmării" Ucrainei, a remarcat Lavrov, după ce preşedintele Zelenski a propus Statelor Unite ca Ucraina să cumpere cu banii europenilor arme americane de 90 de miliarde de dolari în schimbul garanţiilor de securitate americane, potrivit unui document consultat de Financial Times.

Totuşi, a susţinut Lavrov, această poziţie a europenilor "total aventuristă, conflictuală şi belicoasă nu are niciun ecou pe lângă administraţia americană", ce în opinia sa încearcă să "contribuie la eliminarea cauzelor profunde ale conflictului".

Răspunzând unei întrebări despre ideea unor garanţii de securitate pentru Ucraina sub forma desfăşurării în această ţară a unor trupe europene şi avioane americane, Lavrov a răspuns că Rusia îşi va apăra "interesele legitime cu fermitate şi rigoare".

Se pare că la summitul cu Trump desfăşurat vineri în Alaska preşedintele rus Vladimir Putin ar fi renunţat la opoziţia categorică faţă de oferirea unor garanţii de securitate Ucrainei de către statele occidentale, dar în afara cadrului NATO şi cu condiţia ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune a Donbasului, însă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză orice cedare teritorială.

Zelenski a declarat presei după întâlnirile desfăşurate luni la Casa Albă că, în circa 10 zile, aliaţii ţării sale vor pune pe hârtie forma pe care ar putea să o ia garanţiile de securitate. Trump nu a exclus un sprijin aerian din partea SUA pentru un eventual contingent de trupe europene care să fie desfăşurate în Ucraina ca o formă de garanţie de securitate.

Ideea desfăşurării unui contingent de trupe străine în Ucraina este intens promovată de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul britanic Keir Starmer, care au creat la începutul anului şi o aşa-numită "coaliţie a voluntarilor" (sau "coaliţie de voinţă") alcătuită din ţări susţinătoare ale Ucrainei şi care şi-au manifestat disponibilitatea de a participa cu trupe sau cu alte contribuţii la o astfel de forţă, iniţiativă respinsă însă categoric de Rusia.

După ce între timp dezbaterile asupra acestei propuneri scăzuseră în intensitate, ideea a fost readusă acum în discuţie odată cu întâlnirile desfăşurate luni la Casa Albă şi care s-au axat mai degrabă pe garanţiile de securitate decât pe chestiunile teritoriale, despre acestea din urmă Zelenski afirmând că ar urma să fie discutate doar de el cu Putin la o întâlnire despre care Trump a spus luni că se fac pregătiri, dar pentru care Moscova a temperat aşteptările.

Ministerul rus de Externe a transmis în acest timp că Rusia respinge în continuare prezenţa unui contingent militar al NATO în Ucraina şi a avertizat că aceasta ar conduce la o "escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecinţe imprevizibile".

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
3
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
mancare all inclusive
5
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digi Sport
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna explică proiectul care va interzice cumulul...
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv
Un sat din Polonia a fost lovit de o „dronă militară”, iar exploziile...
Nicușor Dan, președintele României.
Deepfake cu Nicușor Dan: o reclamă falsă cu președintele, folosită...
Ultimele știri
Un crucișător cu propulsie nucleară, lansat la apă pentru teste, după o reparație capitală
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Danemarca vrea să elimine TVA-ul pentru cărți. Care este scopul acestei măsuri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1029625023
Nicuşor Dan nu crede că Putin vrea să facă pace: „Rusia va trage de timp, e important ca SUA să rămână la masa discuțiilor”
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
SUA vând Europei arme pentru Ucraina cu un profit de 10%
Anti-Air Units Work To Protect Ukrainian Frontline Positions
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei: încă trei localități au fost cucerite în apropiere de orașul strategic Pokrovsk
profimedia-1029620199
Ce țări europene se declară „pregătite” să-l primească pe Putin pe teritoriul lor, la un eventual summit cu Zelenski
Latvian president visits border at border triangle
Letonia instalează „dinți de dragon” la granița cu Rusia și Belarus. Motivul invocat de către președintele Rinkevics
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără...
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul. CCR răspunde dur. „Nu se poate”. Dar de ce?
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie