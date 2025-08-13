Președintele SUA, Donald Trump le-a transmis un mesaj, pe pagina sa de pe rețeaua Truth Social, liderilor europeni, cu mai puțin de două ore înainte de convorbirea pe care o va purta cu aceștia. „Sunt oameni minunați, care doresc să se ajungă la un acord”, se arată în mesajul liderului de la Washington, într-o zi decizivă pentru drumul spre pace al Ucrainei. Înainte de întâlnirea Trump-Putin, de vineri, din Alaska, miercuri, 13 august, liderii europeni au ocazia să îi traseze lui Trump liniile roșii care nu ar trebui depășite în discuția cu Vladimir Putin. La cele trei reuniuni de astăzi, unele virtuale, Volodimir Zelenski participă din Berlin. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan.

Donald Trump a scris, în mesajul postat online, că va „discuta cu liderii europeni în scurt timp. Sunt oameni minunați, care doresc să se ajungă la un acord”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Discuțiile de miercuri sunt ordonate astfel încât, la final, toți liderii să fie informați despre cum va fi abordată discuția de vineri din Alaska, la întâlnirea crucială dintre Trump și Putin, dar și pașii de urmat, arată BBC.

Programul discuțiilor Zelenski-lideri europeni-Trump

Începând cu ora 15.00 (n.r. ora României) liderii europeni, alături de oficiali NATO și cei din Uniunea Eurppeană vor discuta cu președintele Volodimir Zelenski. Temele principale sunt pregătirea unei poziții comune dar și evaluarea situației militare de pe front.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele Ucrainei a confirmat seara trecută că rușii au avansat mult pe front și a susținut că nu este o întâmplare faptul că acest lucru are loc înainte de reuniunea de vineri, din Alaska.



La ora 16.00 (n.r. ora României), Donald Trump se alătură discuțiilor cu europeni prin videoconferință. Din Marea Britanie, unde este în concendiu, va participa și vicepreședintele JD. Vance.

Practic, la acea oră, Volodimir Zelenski și liderii europeni îi vor prezenta lui Donald Trump poziția lor comună, în special cea legată de integritatea teritorială. La rândul lui președintele american le va comunica temele de discuție din Alaska, deși Casa Albă anunța recent că va fi „un exercițiu de ascultare”.



A treia întâlnire virtuală este programată la ora 17:30 (n.r. ora României). Membrii Coaliției pentu Voință se vor întâlni separat. La aceste discuții, găzduite de Franța, Germania și Marea Britanie, va participa și președintele României, Nicușor Dan. Aici se vor pune la punct detalii despre cum poate fi susținută Ucraina pe drumul către pace.

Editor : C.A.