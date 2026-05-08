Lipsa tancurilor din Piața Roșie, chiar de Ziua Victoriei: Povestea producției de armament a Rusiei, dincolo de narativele Kremlinului

Parada de Ziua Victoriei de anul acesta, organizată la scară redusă la Moscova, dezvăluie fisuri în producția de arme a Rusiei, pe fondul unor teste fără precedent pe câmpul de luptă și al preocupărilor crescânde privind securitatea în capitală. Demonstrația anuală a puterii militare a lui Putin, menită să marcheze victoria țării asupra Germaniei naziste, va avea loc sâmbătă fără vehicule militare – o premieră în aproape 20 de ani.

O teorie din spatele acestei mișcări este că Kremlinul încearcă să protejeze parada de posibile perturbări din partea Ucrainei. Luni, acesta a declarat unilateral un armistițiu de două zile cu Ucraina pentru weekendul următor, după ce o dronă a lovit o clădire înaltă situată în apropierea Kremlinului, scrie Euractiv.

„Perspectiva ca Ucraina să lovească parada de pe 9 mai, care este esențială pentru proiecția puterii interne și propaganda Rusiei, este de neconceput pentru Putin”, a declarat Juraj Macjin, analist politic la European Policy Centre.

La începutul acestei săptămâni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni aflați în Armenia că Rusia „nu își poate permite echipament militar – și se tem că dronele ar putea zbura deasupra Pieței Roșii”.

În schimb, Kievul a propus o armistițiu separat începând cu 6 mai, care să nu fie legat de sărbătoarea militară. Însă Rusia a lansat mai multe atacuri asupra Ucrainei începând cu 6 mai – ucigând cel puțin 13 persoane doar joi. Zelenski a declarat pe rețelele de socializare că Kievul va răspunde cu „sancțiuni de lungă distanță”, referindu-se la loviturile ucrainene de lungă distanță adânc în interiorul Rusiei.

Într-o altă lovitură, Rusia se confruntă cu dificultăți și pe front. Trupele ruse s-au retras 120 km în Ucraina luna trecută, o premieră în ultimii trei ani, a declarat ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot pe rețelele de socializare.

Industria de apărare a Rusiei și-a crescut producția pe parcursul războiului, aflat acum în al cincilea an, a remarcat Serviciul de Informații Externe al Estoniei într-un raport din februarie.

În 2025, producția totală de muniție de artilerie a Rusiei s-a ridicat la aproximativ 7 milioane de obuze, proiectile de mortier și rachete, față de un milion în 2022. Această creștere a producției a survenit după ce Rusia și-a epuizat stocul strategic de muniție în primii doi ani de război, notează raportul. Stocul conținea aproximativ 20 de milioane de proiectile înainte de invazie.

Dar Rusia se străduiește să țină pasul cu inovația tehnică a Ucrainei, modernizând în schimb echipamente vechi, ceea ce ar putea explica și parada minimalistă.

„Rusia nu vrea să dea impresia de slăbiciune, mai ales când are puține echipamente noi de prezentat lumii și propriilor cetățeni”, a spus Majcin.

Lipsa forței de muncă calificate, corupția, lipsa IMM-urilor și sancțiunile internaționale au afectat grav capacitatea de inovare a industriei de apărare ruse. În plus, Moscova nu numai că pierde echipamente, dar este și incapabilă să producă la scară largă avioane de luptă moderne, tancuri moderne și vehicule blindate avansate, parțial din cauza accesului său limitat la tehnologia occidentală, a explicat Macjin.

Prin urmare, producția se bazează parțial pe modernizarea sistemelor din era sovietică, mai degrabă decât pe echipamente complet noi, au arătat studiile, în special în cazul tancurilor, artileriei pe șenile și anumitor vehicule de luptă ale infanteriei (IFV).

În ceea ce privește blindatele grele, „Rusia se concentrează în principal pe producerea unor modele din anii 1980 și 1990 ușor îmbunătățite, precum tancurile T-80 și T-90, deși în cantități destul de mari în comparație cu producția europeană”, a spus Macjin.

Cu toate acestea, comisarul pentru apărare Andrius Kubilius a avertizat în repetate rânduri că producția Rusiei de anumite echipamente o depășește pe cea a blocului.

Conform cifrelor pe care le-a prezentat europarlamentarilor luna trecută, Rusia produce aproximativ 3.500 de vehicule de infanterie pe an, față de 500 în UE. Același lucru este valabil și pentru rachetele balistice, cu 900 de unități produse în Rusia anul trecut, comparativ cu practic niciuna în blocul comunitar.

Europenii se bazează în mare măsură pe resursele SUA, iar alternativele interne – precum European Long-Range Strike Approach (ELSA) – sunt încă în fază de dezvoltare și înregistrează progrese reduse.

Cu toate acestea, se așteaptă ca Putin să organizeze un spectacol cât mai grandios posibil.

„Ideologia promovată de regim păstrează cel de-al Doilea Război Mondial ca parte centrală a politicii sale de memorie”, a declarat Rasmus Nilsson, care predă politica post-sovietică la Școala de Studii Slavone și Est-Europene a University College London.

Putin, care a folosit întotdeauna parada pentru a proiecta puterea militară a țării și măreția trecutului, trebuie să arate că poate încă găzdui astfel de evenimente prestigioase.

