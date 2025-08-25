Live TV

Lukașenko îl sfidează pe Putin și felicită Ucraina cu ocazia Zilei Independenței. Mesajul dictatorului de la Minsk

Data publicării:
Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin
Lukașenko și Putin. Foto: Profimedia Images

Dictatorul de la Minsk, Alexander Lukashenko, a felicitat poporul ucrainean cu ocazia Zilei Independenței, într-un rar moment de neconcordanță cu discursul celui care-l protejează, Vladimir Putin. 

„A trăi împreună în pace și armonie a fost dintotdeauna destinul popoarelor belarus și ucrainean.

Coexistența strânsă a creat între popoarele noastre legături de sânge indestructibile, consolidate de un destin istoric comun, de valori creștine comune și de o prietenie sinceră.

Indiferent cât de mult ar trage în direcții diferite forțele externe, Belarus rămâne în continuare deschis pentru ucraineni. Suntem dispuși să cooperăm în mod reciproc avantajos și să purtăm un dialog constructiv cu vecinii noștri din sud.

Din toată inima, le doresc cetățenilor Ucrainei să găsească propriul răspuns la provocările actuale, iar țării voastre multinaționale – un cer pașnic, solidaritate și o dezvoltare cu adevărat independentă”, transmite up.ua.

Amintim, Belarus este „statul aliat” al Rusiei și, încă de la începutul invaziei pe scară largă, a pus teritoriul său la dispoziția trupelor ruse. Tocmai de pe teritoriul Belarusului a început, în februarie 2022, ofensiva asupra nordului Ucrainei, inclusiv asupra regiunilor Kiev și Cernigov.

În plus, pe tot parcursul războiului, armata rusă utilizează aerodromurile și poligoanele militare din Belarus și lansează rachete asupra obiectivelor ucrainene de pe teritoriul Belarusului.

