Nava „Amiral Grigorovich” din cadrul Flotei Mării Negre a Federației Ruse a escortat petrolierele Universal și Enigma, care transportau petrol rusesc, în strâmtoarea Mânecii, în ciuda promisiunii prim-ministrului britanic Keir Starmer de a reține navele flotei fantomă, relatează The Telegraph.

Fregata cu rachete a Flotei Mării Negre a escortat petrolierele care navigau de-a lungul coastei de sud a Marii Britanii în direcția vest, în dimineața zilei de 8 aprilie. În același timp, lângă nave se afla nava RFA Tideforce a Marinei Regale Britanice.

Potrivit The Telegraph, nava Universal, care transporta petrol din Rusia și căreia i-a fost interzis accesul în apele britanice în septembrie pentru participarea la finanțarea invaziei ruse, a părăsit portul rus Vysotsk pe 18 ianuarie. Nava Enigma a părăsit portul Primorsk pe 29 martie și se îndrepta spre Turcia sub pavilionul Camerunului. În luna mai a anului trecut, Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva petrolierului pentru rolul său în asigurarea veniturilor Kremlinului. În total, potrivit analiștilor, din ianuarie, peste 300 de nave din flota rusă „neagră” au trecut prin apele teritoriale ale Marii Britanii. În același timp, la sfârșitul lunii martie, la Londra s-a anunțat capturarea unor nave aflate sub sancțiuni, implicate în transportul resurselor energetice rusești.

„Armata britanică, în cadrul intensificării presiunii exercitate de țară asupra [președintelui Vladimir] Putin, va putea urca la bordul navelor flotei fantomă care tranzitează apele teritoriale ale Regatului Unit”, a declarat guvernul britanic. Acolo s-a menționat că a avut loc o „pregătire intensivă”, inclusiv pentru acțiuni de abordare a navelor care reprezintă un pericol. De asemenea, s-a declarat că, în ceea ce privește marinarii reținuți, proprietarii și operatorii tancurilor-cisterne din flota fantomă, vor fi deschise proceduri penale pentru încălcarea legislației privind sancțiunile, iar navele în sine vor fi nevoite să urmeze rute ocolitoare costisitoare.

Ambasadorul Federației Ruse în Marea Britanie, Andrei Kelin, a declarat în răspuns că aceasta este o „încercare de a da o formă juridică pirateriei” din partea Londrei și „un pas profund ostil față de Rusia”. El a promis un „răspuns” din partea Moscovei, menționând că „măsurile corespunzătoare sunt în curs de elaborare”. De asemenea, diplomatul a avertizat Marea Britanie împotriva acțiunilor nechibzuite, inclusiv a celor juridice, împotriva navelor legate de Rusia.

Înainte de aceasta, șeful Colegiului Maritim al Federației Ruse, Nikolai Patrushev, a amenințat că, dacă țările europene „vor îndrăzni atât de mult încât vor încerca să blocheze complet accesul țării noastre la mări”, atunci „Marina Militară va sparge blocada”.

În ciuda acestor declarații, navele rusești din „flota fantomă” din Marea Baltică și Marea Mediterană sunt reținute periodic de Franța și Suedia. Cu toate acestea, după amenințările din martie ale Londrei, zeci de nave rusești au traversat deja Canalul Mânecii. Flota fantomă a lui Putin asigură transportul a aproximativ 40% din petrolul rus, iar 544 dintre cele aproximativ 700 de nave se află sub sancțiunile Marii Britanii, notează The Telegraph.

