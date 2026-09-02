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Medvedev amenință Germania cu „atacuri directe”. Ce l-a înfuriat pe fostul președinte rus

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Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia
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Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a ameninţat miercuri Germania cu „un atac direct" asupra instalaţiilor de producţie militară care lucrează cu Ucraina, după ce Berlinul a învinovăţit oficial Moscova pentru atacul eşuat cu dronă de la aeroportul din Leipzig de luna trecută, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Într-o declaraţie pe Telegram, vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, cunoscut pentru retorica sa dură, a declarat că toţi contractorii de apărare care lucrează pentru Ucraina ar trebui vizaţi, alături de „alte câteva locuri din Berlin".

Oficialii germani au pus capăt marţi săptămânilor de speculaţii, când au făcut public Rusia responsabilă pentru o dronă încărcată cu explozibili descoperită în apropierea unui avion de marfă ucrainean pe aeroportul din estul Germaniei pe 4 august.

Germania este cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina, iar aeroportul Leipzig/Halle este un centru important pentru livrarea de arme.

Ca răspuns la incident, Germania a decis să închidă consulatul general al Rusiei din Bonn şi să rezilieze contractul de închiriere al Casei Ruse, o instituţie culturală rusă din centrul Berlinului.

Rusia a negat orice implicare în incident, dar a declarat, în urma anunţului Germaniei, că va impune contramăsuri.

Medvedev a acuzat autorităţile germane că au inventat atacul eşuat, susţinând că nu există dovezi care să sprijine afirmaţiile Berlinului.

Medvedev a denunţat "actuala conducere germană" drept "neonazistă" şi "extrem de rusofobă", adăugând că Moscova consideră incidentul o "provocare" ce serveşte intereselor Ucrainei.

Editor : A.R.

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