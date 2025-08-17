Live TV

Miniștrii de externe cu care a vorbit Serghei Lavrov după summitul Trump - Putin din Alaska

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Profimedia Images

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a avut sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, informează duminică Reuters.

Preşedintele Donald Trump, care l-a primit, vineri, în Alaska, pe preşedintele Vladimir Putin, pentru discuţii bilaterale menite să pună capăt războiului pe care Rusia l-a lansat printr-o invazie pe scară largă în Ucraina la începutul anului 2022, a declarat că ucrainenii ar trebui să ajungă la un acord cu Moscova pentru că „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”.

Apelul telefonic dintre Serghei Lavrov şi ministrul de externe turc, Hakan Fidan, a avut loc la iniţiativa Turciei, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat publicat pe site-ul său, notează Agerpres.

„Miniştrii de externe au schimbat puncte de vedere cu privire la rezultatele întâlnirii la nivel înalt Rusia - SUA care a avut loc în Alaska pe 15 august”, a spus ministerul de la Moscova în scurta sa declaraţia.

Turcia a încercat să menţină deschise canalele diplomatice pentru ambele părţi pe parcursul războiului acţionând ca membru NATO, dar şi ca partener atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina şi ca un potenţial mediator.

Serghei Lavrov a avut, de asemenea, sâmbătă o convorbire cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a mai informat Ministerul rus de Externe, în care „părţile au discutat probleme legate de criza ucraineană în contextul rezultatelor summitului Rusia-SUA”.

Ungaria a menţinut legături strânse cu Rusia pe parcursul războiului, adesea opunându-se sancţiunilor UE şi continuând cooperarea cu Moscova, pentru care a primit critici din partea aliaţilor occidentali ai Kievului.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat sâmbătă după întâlnirea dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump că „lumea este un loc mai sigur decât era ieri”, în timp ce alţi lideri europeni au reiterat în declaraţia lor comună că „va depinde de Ucraina să adopte decizii privind teritoriul său”.

