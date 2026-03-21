Moscova anunță că Ucraina a lansat sute de drone asupra Rusiei noaptea trecută

Ucraina a lansat 283 de drone asupra Rusiei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, unul dintre cele mai mari numere de la începutul conflictului, a declarat Ministerul Apărării din Rusia.

Dronele au fost interceptate, potrivit agenţiei oficiale RIA Novosti, care nu menţionează pagube sau răniţi. Aproximativ 90 dintre aceste aparate au vizat regiunea de frontieră Rostov, potrivit guvernatorului acesteia, Iuri Slusar, notează News.ro.

Guvernatorul regiunii Saratov, din sud-vestul Rusiei, a raportat la rândul său doi răniţi în urma unui atac cu drone care a avariat mai multe case.

Negociatorii ucraineni şi americani urmează să se întâlnească sâmbătă în Statele Unite pentru noi discuţii, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce procesul de negocieri pentru încetarea războiului dintre Ucraina şi Rusia stagnează.

Discuţiile dintre Rusia şi Ucraina, mediate de Statele Unite, au fost întrerupte de războiul din Orientul Mijlociu care a izbucnit pe 28 februarie odată cu atacurile americano-israeliene împotriva Iranului.

Ca răspuns la atacurile ruseşti care vizează zilnic teritoriul său din 2022, Kievul loveşte în mod regulat ţinte din Rusia, afirmând că vizează în principal infrastructurile militare şi energetice.

