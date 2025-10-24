Panică la Kremlin: Putin și-a trimis de urgență emisarul la Casa Albă pentru a încerca să-l îmbuneze pe Donald Trump

După schimbarea bruscă de poziție a lui Donald Trump, care a impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil și a anulat summitul cu Vladimir Putin de la Budapesta, Kremlinul a trimis de urgență în SUA un negociator cheie pentru Ucraina.

Șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, care a stabilit legături cu Trump încă din timpul primului său mandat prezidențial, a sosit vineri la Washington, relatează CNN, citând surse familiarizate cu situația, transmite moscowtimes.

Dmitriev, care are legături familiale cu Putin și este căsătorit cu o prietenă apropiată a fiicei sale mai mici, Ekaterina Tikhonova, va purta negocieri cu oficialii administrației Trump pentru a „discuta viitorul relațiilor ruso-americane”, a declarat sursa CNN. Vizita lui Dmitriev la Washington a fost confirmată și de sursa „RIA Novosti”.

Dmitriev, în vârstă de 49 de ani, absolvent al Harvard și Stanford, fost bancher de investiții la banca americană Goldman Sachs, are o sarcină dificilă: să salveze relațiile cu Trump, care i-a propus lui Putin o înțelegere generoasă privind Ucraina, dar s-a aflat într-un impas după mai bine de șase luni de negocieri.

Editor : A.R.