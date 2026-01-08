Live TV

Părinții ruși evită jucăriile de război pentru copii, în ciuda campaniilor de îndoctrinare ale armatei

Data publicării:
Teen boy assembling painting plastic models of soldiers and tank
Foto: Getty Images
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a le oferi copiilor lor jucării cu tematică militară, ceea ce duce la scăderea cererii, în ciuda faptului că majoritatea magazinelor de jucării ruseşti au o secţiune dedicată şi că însăşi armata rusă este implicată în producţia lor, ca parte a eforturilor sale continue de îndoctrinare.

„Părinţii nu îşi doresc această negativitate pentru copiii lor. Deşi încă avem jucării cu tematică militară, sunt mult mai puţine decât anul trecut. Aproape că nu există cerere”, a declarat marţi pentru EFE un vânzător la un magazin de jucării din centrul Moscovei, scrie Agerpres.

Este de remarcat faptul că magazinele de jucării din afara zonei centrale a capitalei ruse, o oază în faţa propagandei celei mai deşănţate, potrivit EFE, au într-adevăr mai multe jucării legate de război.

„Magazinul nostru făcea parte dintr-un lanţ britanic, care a fost vândut când a început războiul (în Ucraina în 2022); poate că există o legătură”, spune un alt vânzător la un fost magazin de jucării Hamleys, numit acum Toys Pro.

Vânzătorul a fost tranşant: „Oamenii s-au săturat de război”.

De la pistoale de jucărie la drone și tancuri

Deşi pistoalele de jucărie au fost în mod tradiţional un produs de bază pentru toate generaţiile, disponibilitatea acestui produs în Rusia a crescut dramatic după 2022.

În Rusia, unde copiii îşi primesc cadourile în ajunul Anului Nou, jucăriile cu ajutorul cărora copiii pot construi ceva, adesea asemănătoare cu Lego, au devenit deosebit de răspândite. Aceste jucării le permit copiilor să construiască tancuri moderne şi chiar drone, precum cele care zboară zilnic între Rusia şi Ucraina şi au remodelat peisajul războiului modern.

Piața preluată de mărci rusești și chinezești

Astfel, în urma sancţiunilor internaţionale impuse ca urmare a războiului şi a plecării companiilor occidentale, mărci autohtone şi chinezeşti, precum Brick Labs, Igrolend, Bondibon şi Mega, au preluat piaţa.

Cu toate acestea, au rămas şi companii europene, cum ar fi firma olandeză Sluban, care produce modele de echipamente militare utilizate în războiul din Ucraina, precum tancul sovietic BMD-2, pe care Sluban îl vinde împreună cu diverşi soldăţei de jucărie, inclusiv un operator de drone modern.

Catalogul lor include şi drone quadcopter, al căror ambalaj este conceput cu text în limba rusă special pentru acest public ţintă.

Îndoctrinarea copiilor, dincolo de jucării

Armata rusă are, de asemenea, propria linie de jucării, inclusiv arme de jucărie şi alte produse... pentru copii.

Pe de altă parte, reflectând izolarea sa culturală, Brick Labs a lansat o linie de blocuri de construcţie bazate pe folclorul rusesc, cu personaje din poveşti tradiţionale, precum vrăjitoarea Baba Iaga şi cavalerul aventurier Bogatîr.

Autorităţile ruse îi introduc în mod activ pe copii în lumea războiului prin diverse canale.

Printre organizaţiile implicate se numără agenţii federale precum Iunarmiia (Armata Tineretului), Rosspatriotsentr şi Mişcarea Şcolară Rusă, care coordonează numeroase iniţiative de educaţie militară. Burse sunt oferite şi de organe de securitate precum Comitetul de Instrucţie Rosgvardia.

Tabere, burse și antrenamente militare pentru minori

Aceste organizaţii desfăşoară activităţi sportive şi tabere de vară care, în realitate, predau principiile de bază ale războiului. Acestea acoperă nu doar primul ajutor, ci şi cum să acţionezi într-un conflict şi cum să asamblezi o puşcă Kalaşnikov, de exemplu.

Iunarmiia, care este destul de activă în teritoriile ucrainene anexate de Rusia şi îşi va sărbători cea de-a 10-a aniversare în 2026, s-a lăudat în decembrie că a antrenat un total de două milioane de copii.

În regiunile ucrainene ocupate de Rusia, copiii sunt constrânşi în şcoli să se alăture acestui tip de mişcări, unde sunt „convinşi” cu mese mai bune la cantină şi note mai mari, a relatat anterior BBC.

Alte iniţiative, cum ar fi Strana Gheroev (Ţara Eroilor), îşi concentrează activităţile pe reconstituirea bătăliilor şi excavarea vestigiilor arheologice din cel de-al Doilea Război Mondial.

În cadrul acestei transformări în joc a războiului, pe site-ul web al Strana Gheroev pot fi găsite benzi desenate despre eroii celui de-al Doilea Război Mondial. Printre aceste personaje se numără şi Liudmila Pavlicenko, înfăţişată cu o cruce pictată cu sânge pe frunte, care spune: „Am 25 de ani şi am ucis 309 ocupanţi fascişti”.

Editor : Ana Petrescu

