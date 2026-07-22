Duma de Stat a aprobat o lege care extinde dreptul persoanelor cu antecedente penale de a semna contracte militare cu Ministerul Apărării, legea fiind adoptată în toate cele trei lecturi într-o singură ședință. Conform noilor prevederi, persoanele cu cazier judiciar neșters - precum și inculpații care se află în prezent sub acuzare - vor putea să se înroleze în armată în temeiul unor dispoziții care vizează, printre altele, participarea la o bandă (articolul 209 din Codul penal al Rusiei), participarea la o organizație criminală (articolul 210), traficul de droguri (articolul 229.1) și pierderea documentelor care conțin secrete de stat (articolul 284), arată Meduza. Totodată, Rusia recrutează din ce în ce mai mulți bărbați din țările cele mai sărace ale lumii pentru a-i trimite pe front în războiul din Ucraina, arată Deutsche Welle într-o analiză.

Vice-ministrul Apărării, Viktor Goremykin, a declarat în cadrul ședinței Dumei de Stat că condamnații care semnează contracte vor servi în unități speciale, sub supraveghere sporită.

Legea a parcurs etapele parlamentare într-un timp record: guvernul a înaintat-o Dumei de Stat cu mai puțin de o săptămână în urmă.

Numărul rușilor care se oferă voluntari pentru a semna contracte militare a scăzut constant în ultimele luni, în ciuda sumelor mari de bani oferite. Pe fondul acestei scăderi, zvonurile privind un nou val de mobilizare s-au intensificat.

Surse guvernamentale au declarat pentru Meduza și alte publicații că ideea „este discutată la toate nivelurile”, deși nu s-a luat încă o decizie finală. Dacă se va lua o astfel de decizie, se presupune că mobilizarea ar putea începe după alegerile pentru Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

Cum atrage Rusia cetățeni străini pentru a lupta în Ucraina

Charles Mutoka, un kenyan în vârstă de 72 de ani, își plânge fiul, Oscar Khagola Mutoka, un fost soldat care a plecat în Rusia în vara anului 2025 pentru a-și căuta de lucru.

Tatăl său a spus că a încercat în zadar să-l convingă să renunțe la această idee. Oscar nu i-a spus nici lui, nici restului familiei unde se ducea exact, dar, la o săptămână după plecare, a trimis o fotografie cu el în uniformă și nu a mai dat niciun semn de viață.

Familia sa a aflat că murise ceva mai târziu, dar, în ciuda apelurilor adresate autorităților din Kenya, nu au reușit să recupereze trupul neînsuflețit.

În mai 2026, familia a organizat o slujbă comemorativă simbolică și a amenajat un loc de înmormântare improvizat pentru Oscar, pentru a avea măcar un loc unde să se poată ruga. „Cel mai greu este că nu știu dacă și unde a fost îngropat de fapt, sau dacă trupul său a fost pur și simplu aruncat într-o pădure din Rusia”, a spus Charles Mutoka.

Oscar Mutoka este unul dintre cei aproximativ 27.000 sau mai mulți cetățeni străini recrutați de Rusia pentru războiul său din Ucraina, potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (HUR). Un studiu comun realizat de Federația Internațională pentru Drepturile Omului (FIDH), organizația pentru drepturile omului Truth Hounds și Biroul Internațional din Kazahstan pentru Drepturile Omului și Statul de Drept (KIBHR) oferă dovezi că Rusia a creat o rețea globală pentru recrutarea cetățenilor străini.

„Această recrutare vizează persoane aflate în situații de viață precare din punct de vedere economic, social și juridic. Metodele folosite variază de la oferte tentante la înșelăciune și chiar la constrângere”, a declarat pentru DW Ilya Nusov, unul dintre autorii studiului.

„Nu vreau să mor de foame în Cuba”

Pentru multe persoane care trăiesc în cele mai sărace regiuni ale lumii, salariile oferite de armata rusă reprezintă un stimulent uriaș, deoarece înseamnă o șansă de a scăpa de sărăcie și de a-și întreține familiile. Tocmai de aceea, Yoan Viondi Mendoza, cetățean cubanez, a decis să lucreze în Rusia. I s-au promis 2.000 de dolari (1.750 de euro) pe lună, o sumă enormă după standardele cubaneze, unde salariul mediu este de 20 de dolari (17,50 euro).

DW a aflat povestea lui Yoan Mendoza de la fratele său, Michael Duro, care locuiește în SUA. Yoan își dorea să emigreze în SUA și să se reunească cu fratele său, dar acest lucru s-a dovedit imposibil din cauza obstacolelor financiare și birocratice.

Apoi a dat peste o ofertă de muncă în Rusia, a spus fratele său. „Yoan m-a sunat și mi-a spus că a găsit o cale de ieșire. Mi-a povestit despre un «proiect» în Rusia”, a declarat Duro, care a spus pentru DW că a încercat în zadar să-l facă pe fratele său să se răzgândească.

În septembrie 2023, agenția de știri Reuters a filmat tineri cubanezi care doreau să plece în Rusia, printre care și Yoan Mendoza, care avea 23 de ani la acea vreme. El le-a spus jurnaliștilor că știa exact unde se ducea și că nu voia să moară de foame în Cuba. De asemenea, a arătat un document care se presupunea a fi un contract cu armata rusă, care i-ar fi acordat și cetățenia rusă.

Duro a spus că fratele său a fost trimis pe front în Ucraina și că apoi a încercat să fugă. „El a implorat: «Am greșit. Iartă-mă. Te rog, scoate-mă repede de aici»”, a spus Diro, adăugând că, după aceea, nu a mai avut niciun contact cu el. Numele lui Yoan a apărut ulterior pe listele cu cetățeni străini căzuți la datorie, publicate de Ucraina.

„Ne-au folosit ca scuturi umane”

Deși Mendoza și Oscar Mutoka știau probabil că se îndreptau spre Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, mulți alți cetățeni străini sunt atrași înșelați pe front după ce li s-au promis locuri de muncă în construcții, securitate, logistică sau agricultură.

Asta i s-a întâmplat lui Arman Mondol din Bangladesh. El voia să lucreze în străinătate pentru a-și scoate familia din sărăcie. Tatăl său, un fermier, a vândut o parte din proprietate și a contractat un împrumut pentru a plăti un recrutor. Lui Mondol i s-a spus că va lucra ca ambalator într-un depozit.

Având o viză de turist, a călătorit prin Arabia Saudită spre Rusia, unde a fost apoi forțat să semneze un contract în limba rusă, pe care nu îl putea citi.

Mondol a declarat că el și alți cetățeni străini au fost tratați prost în armata rusă. „Când eram în misiune, ne trimiteau mereu în față, în timp ce ei rămâneau în spatele nostru. Ne foloseau ca scuturi umane și ne împingeau în mijlocul luptelor”, a declarat el pentru DW.

În timpul uneia dintre aceste misiuni, vehiculul său a lovit o mină terestră. A fost unul dintre cei doi supraviețuitori și a fost transportat la un spital militar, de unde a reușit să evadeze. În cele din urmă, ambasada Bangladeshului la Moscova l-a ajutat să se întoarcă acasă, dar războiul continuă să-l bântuie.

„Încă mai am aceste imagini în minte - oameni pe moarte, ochii lor, fețele lor desfigurate. Cum erau aruncați în aer de mine terestre. Cum se succedau atacurile cu drone unul după altul. Cum erau smulse membrele oamenilor. A fost oribil”, își amintește Mondol, care încă mai are șrapnel într-un picior și șchiopătează puternic. Întors în satul său, nu și-a găsit de lucru.

Mercenari sau trafic de persoane?

Cetățenii străini care luptă pentru Rusia în Ucraina sunt adesea numiți mercenari. Cu toate acestea, Ilya Nusov a explicat că, strict vorbind, aceștia nu sunt considerați astfel conform dreptului internațional, deoarece adesea oamenii adoptă cetățenia rusă înainte de a se înrola în armată.

În timp ce alții nu au avut de la bun început intenția de a lupta. Aceștia ar putea fi considerați victime ale traficului de persoane, dacă sunt recrutați sub pretexte false și constrânși. Acest lucru încalcă Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale și Protocolul de la Palermo, care interzice traficul de persoane și a fost ratificat de majoritatea țărilor din lume, inclusiv Rusia.

Rusia a insistat că toți cetățenii străini care participă la „operațiunea militară specială” - așa cum își numește războiul din Ucraina - sunt implicați în mod voluntar. În luna martie, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său kenyan că „nimeni nu este angajat, la fel cum nimeni nu este recrutat în cazul operațiunii militare speciale. Voluntarii ajung acolo în deplină conformitate cu legislația rusă”.

Numărul tot mai mare de cetățeni străini recrutați

Implicarea cetățenilor străini în război atrage o atenție tot mai mare, familiile acestora protestând de la Nepal până în Peru. Unii politicieni, printre care și prim-ministrul indian Narendra Modi, au abordat chiar acest subiect în cadrul întâlnirilor cu președintele rus Vladimir Putin. Conform relatărilor din presă, Rusia a restricționat recrutarea cetățenilor din diverse țări „prietene” în februarie 2026. Lista acestor țări nu a fost publicată.

„În unele cazuri, acest lucru a contribuit la reducerea sau chiar la oprirea afluxului de combatanți din anumite țări, cel puțin temporar”, a declarat Nusov. „Însă considerăm că Rusia dispune și de modalități de a ocoli această restricție, reducând recrutarea într-un loc și concentrându-se asupra unei alte țări.” Potrivit Centrului de Coordonare al Ucrainei pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, Rusia ar putea recruta până la 18.500 de cetățeni străini în 2026.

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Editor : C.A.