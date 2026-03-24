Parlamentul lui Putin reînvie „poporul sovietic” și cere pedepsirea rușilor care neagă „genocidul” acestuia la ani de închisoare

Duma de Stat a adoptat un proiect de lege privind răspunderea penală „pentru negarea sau aprobarea genocidului poporului sovietic” în perioada Marelui Război Patriotic (n.red. așa numesc rușii cel de-al Doilea Război Mondial), precum și „pentru jignirea memoriei victimelor genocidului”. Deputații au aprobat inițiativa direct în a doua și a treia lectură, cea finală, în cadrul ședinței din 24 martie.

Modificările se aduc la articolul 354.1 din Codul penal (Reabilitarea nazismului), care prevede răspunderea pentru negarea faptelor recunoscute de Tribunalul de la Nürnberg, aprobarea crimelor naziste și răspândirea minciunilor despre acțiunile URSS în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Articolul va fi completat cu un punct privind negarea genocidului cetățenilor sovietici. Contravenienții vor fi pasibili de o amendă de până la 3 milioane de ruble, muncă forțată sau închisoare de până la trei ani.

De asemenea, vor fi introduse modificări la art. 243.4 (Distrugerea, deteriorarea sau profanarea mormintelor militare, precum și a monumentelor care perpetuează memoria celor căzuți în apărarea Patriei).

Aceasta prevede o pedeapsă sub forma unei amenzi de până la 5 milioane de ruble sau a închisorii de până la cinci ani. Legea va intra în vigoare în 10 zile de la semnarea acesteia de către președintele Federației Ruse.

Inițiativa a fost lansată de Olga Zanko, vicepreședinta Comisiei pentru dezvoltarea societății civile din Duma de Stat, reprezentantă a partidului „Rusia Unită”.

Ea a făcut legătura între apărarea adevărului despre genocidul poporului sovietic și securitatea națională. Potrivit acesteia, o serie de state duc o politică menită să denatureze istoria Marelui Război Patriotic și să justifice ideile nazismului, ceea ce se manifestă prin demolarea și profanarea monumentelor, rescrierea istoriei, eroizarea criminalilor naziști și formarea unei conștiințe istorice distorsionate, în special în rândul tinerilor.

În 2026, în Rusia a intrat în vigoare legea semnată de președintele Vladimir Putin privind perpetuarea memoriei victimelor genocidului poporului sovietic în perioada Marelui Război Patriotic. În document a fost introdus, printre altele, conceptul de genocid al poporului sovietic.

La sfârșitul anului 2025, Putin a semnat, de asemenea, o lege privind stabilirea zilei de 19 aprilie ca Ziua comemorării victimelor genocidului poporului sovietic. Data a fost aleasă în legătură cu publicarea, la 19 aprilie 1943, a actului care consemna politica deliberată și de amploare a naziștilor și a compliciilor lor de a extermina populația civilă din teritoriile ocupate (Decretul Prezidiului Consiliului Suprem al URSS nr. 39).

În 2014, în Rusia a fost introdus un articol penal privind „reabilitarea nazismului”. De atunci, cel puțin 472 de persoane au fost implicate în dosare penale în temeiul acestui articol, potrivit calculelor site-ului „OVD.info”. În 2025, autoritățile au condamnat un număr record de ruși în temeiul acestui articol. Cel puțin opt dintre condamnați au fost trimiși la tratament forțat, iar 86 de persoane au fost condamnate la diverse tipuri de pedepse.

