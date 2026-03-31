„Se încearcă construirea unui lagăr de concentrare digital”. Moment rar de opoziție în Parlamentul de la Moscova

Closed,Padlock,On,A,Knotted,Network,Wire,On,The,Background
Rusia lucrează de ani buni la dezvoltatea propriului „internet suveran” Foto: Shutterstock

Deputatul Dumei de Stat Mihail Matveev a criticat abordarea autorităților privind blocarea internetului, a VPN-urilor și a aplicației de mesagerie Telegram, calificând aceste măsuri drept „isterie”. El a afirmat că se încearcă utilizarea digitalizării ca instrument de control și „exclusiv pentru construirea unui lagăr de concentrare digital”. Potrivit lui, astfel de planuri nu pot constitui o strategie pe termen lung și vor începe să dea greș.

„Avem foarte multă ipocrizie din partea autorităților noastre. De exemplu, când funcționarii care îndeamnă la renunțarea la tot ce este importat preferă ei înșiși produsele importate, sau când deputații cumpără cele mai noi modele de iPhone. Sau când oamenii care numesc Telegram „inamic” își fac ei înșiși abonament premium la această aplicație, când șeful celei mai mari fabrici auto din țară conduce el însuși o mașină străină”, a declarat Matveev. „Când toate acestea vor începe să se prăbușească, oamenii care au inventat totul se vor da la o parte și vor face pe cei care nu au nimic de-a face cu asta”.

Pe 30 martie s-a aflat că autoritățile ruse discută cu mediul de afaceri introducerea unor taxe și amenzi pentru utilizarea serviciilor VPN în scopul ocolirii blocajelor. Informația a fost confirmată de șeful Ministerului Digitalizării din Federația Rusă, Maksut Shadaev. „Măsurile discutate astăzi reprezintă un compromis dificil. Desigur, înțelegem toate consecințele, dar toate celelalte variante sunt mult mai proaste”, a scris ministrul.

Ministerul Digitalizării solicită interzicerea accesului la multe servicii și site-uri din „lista albă” pentru rușii care utilizează VPN, a raportat „Kommersant”, citând surse.

Ar putea fi blocat accesul la platformele de comerț electronic Wildberries și Ozon, „Yandex”, VK, „Avito”, „Poșta Rusiei”, precum și la cele mai mari bănci și retaileri.

Conform datelor Forbes, Ministerul Digitalizării a solicitat furnizorilor să introducă o taxă pentru consumul de peste 15 GB de trafic internațional pe lună în rețelele mobile, în scopul limitării VPN-urilor. Mihail Klimarev, președintele „Societății pentru Protecția Internetului”, afirmă că astfel de propuneri sunt legate de creșterea record a interesului rușilor față de mijloacele de ocolire a blocajelor.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
nicusor dan inquam octav ganea
5
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Te-ar putea interesa și:
Stalingrad Nuclear-Powered Icebreaker Laid Down In St Petersburg
Numărul ieșirilor publice ale lui Putin a scăzut dramatic, dictatorul a părăsit Moscova o singură dată în trei luni
politisti rusi de la trupele speciale, cu echipament de protectie si casc, verifica o lista cu invitati
Mai mulți ruși care au ieșit să protesteze față de blocarea internetului au fost reținuți și bătuți în secțiile de poliție
photo-collage.png - 2026-03-30T001559.118
Putin vrea să organizeze Jocurile Olimpice în Rusia și invocă „salvarea idealurilor olimpismului”
Capitoliul
Deputați ruși, sancționați de SUA, invitați în Congres. Li s-a organizat tur privat, au filmat, și-au făcut selfie
ONU, Consiliul de Securitate
Moscova a solicitat o reuniune cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU, astăzi, pe tema războiului din Iran
Recomandările redacţiei
Peter Szijjarto si serghei lavrov
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire...
danila
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să...
grindeanu bolojan
Grindeanu, după ce Bolojan a spus că e aroganță politică ce face PSD...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
Nicușor Dan a cerut să vorbească cu Sorin Grindeanu. Șeful statului...
Ultimele știri
Ce spun experții despre scenariul Guvernului de a suprataxa companiile din piața carburanților: măsura se va duce, în final, în preț
Percheziţii la presupuşi traficanţi de droguri de mare risc. Foloseau două fete, de 13 şi 15 ani, pentru distribuție
Ruptură majoră între SUA și Polonia. Varșovia a refuzat oficialii americani care au cerut dislocarea unei baterii Patriot în Orient
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Țeapa pe care și-a luat-o un fost stelist în România. Ce a pățit: „Mulți oameni ne-au înșelat”
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Ofertă de 25.000 de euro lunar imediat după ce a fost chemat de Mircea Lucescu la națională. Exclusiv
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Se poate dezbate moştenirea după o casă cumpărată cu o chitanţă de mână? Explicaţia specialiştilor
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Cum a schimbat războiul din Ucraina aspectul câinilor de pe front: secretul care-i ajută să nu declanșeze...
Newsweek
Pensionar, umilit cu o pensie de 1.560 lei. Pe ce salariu a muncit 30 ani? 1.300.000 pensionari iau mai puțin
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”