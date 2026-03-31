„Se încearcă construirea unui lagăr de concentrare digital”. Moment rar de opoziție în Parlamentul de la Moscova

Deputatul Dumei de Stat Mihail Matveev a criticat abordarea autorităților privind blocarea internetului, a VPN-urilor și a aplicației de mesagerie Telegram, calificând aceste măsuri drept „isterie”. El a afirmat că se încearcă utilizarea digitalizării ca instrument de control și „exclusiv pentru construirea unui lagăr de concentrare digital”. Potrivit lui, astfel de planuri nu pot constitui o strategie pe termen lung și vor începe să dea greș.

„Avem foarte multă ipocrizie din partea autorităților noastre. De exemplu, când funcționarii care îndeamnă la renunțarea la tot ce este importat preferă ei înșiși produsele importate, sau când deputații cumpără cele mai noi modele de iPhone. Sau când oamenii care numesc Telegram „inamic” își fac ei înșiși abonament premium la această aplicație, când șeful celei mai mari fabrici auto din țară conduce el însuși o mașină străină”, a declarat Matveev. „Când toate acestea vor începe să se prăbușească, oamenii care au inventat totul se vor da la o parte și vor face pe cei care nu au nimic de-a face cu asta”.

Pe 30 martie s-a aflat că autoritățile ruse discută cu mediul de afaceri introducerea unor taxe și amenzi pentru utilizarea serviciilor VPN în scopul ocolirii blocajelor. Informația a fost confirmată de șeful Ministerului Digitalizării din Federația Rusă, Maksut Shadaev. „Măsurile discutate astăzi reprezintă un compromis dificil. Desigur, înțelegem toate consecințele, dar toate celelalte variante sunt mult mai proaste”, a scris ministrul.

Ministerul Digitalizării solicită interzicerea accesului la multe servicii și site-uri din „lista albă” pentru rușii care utilizează VPN, a raportat „Kommersant”, citând surse.

Ar putea fi blocat accesul la platformele de comerț electronic Wildberries și Ozon, „Yandex”, VK, „Avito”, „Poșta Rusiei”, precum și la cele mai mari bănci și retaileri.

Conform datelor Forbes, Ministerul Digitalizării a solicitat furnizorilor să introducă o taxă pentru consumul de peste 15 GB de trafic internațional pe lună în rețelele mobile, în scopul limitării VPN-urilor. Mihail Klimarev, președintele „Societății pentru Protecția Internetului”, afirmă că astfel de propuneri sunt legate de creșterea record a interesului rușilor față de mijloacele de ocolire a blocajelor.

