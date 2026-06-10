Patriarhul rus, Kirill, inclus pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. De ce decizia a fost luată abia acum

După ce Viktor Orbán a pierdut puterea în Ungaria și posibilitatea de a bloca sancțiunile UE împotriva Rusiei, la Bruxelles s-a decis să nu se mai amâne interzicerea eliberării vizelor și înghețarea activelor a doi reprezentanți de rang înalt ai regimului lui Putin. Comisia Europeană a propus includerea patriarhului Kirill și a președintelui Federației Internaționale de Șah (FIDE), Arkady Dvorkovich, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, scrie publicația EUobserver.

Alți câțiva oficiali din domeniul sportului ar putea fi vizați de sancțiuni. Pe lista Comisiei Europene figurează ministrul sportului Mihail Degtyarev, președintele Federației Ruse de Lupte Mihail Mamiașvili și Stanislav Pozdnyakov, care a condus Comitetul Olimpic al Federației Ruse până în 2024. Propunerea de impunere a sancțiunilor se justifică prin opiniile lor pro-război.

În ceea ce privește sancțiunile nepersonale, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ieri pregătirea celui mai mare pachet de măsuri restrictive pentru bănci și companii financiare, precum și propuneri de înghețare până în ianuarie a plafonului de preț pentru petrolul rusesc, interzicerea vânzării către Rusia a tancurilor de GNL și introducerea, pentru prima dată, a sancțiunilor împotriva sectorului pescuitului.

Pachetul de sancțiuni trebuie aprobat în unanimitate de liderii UE.

Anterior, Orban refuzase să susțină sancțiunile împotriva acestora. Acum, insistă CE, Vladimir Gundyaev (șeful Bisericii Ortodoxe Ruse) trebuie inclus pe lista neagră, deoarece „a justificat și a susținut în mod consecvent războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. Dvorkovich, la rândul său, „a susținut public” acest război. În plus, el are legături cu Federația Rusă de Șah (FSR), care, prin acțiunile sale, a legitimat ocuparea teritoriilor ucrainene, organizând turnee de șah pe acestea, subliniază CE.

Dvorkovich a fost, în perioada 2007-2009, prim-vicepreședinte al FSR, apoi a condus consiliul de supraveghere al federației până în 2014. Acum cinci zile, federația l-a desemnat din nou candidat la funcția de președinte al FIDE pentru alegerile care vor avea loc în septembrie, în cadrul Adunării Generale a federației internaționale de la Samarkand.

Editor : A.R.