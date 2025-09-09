Peste un sfert dintre componentele rachetei cu care Moscova a lovit guvernul de la Kiev erau fabricate în SUA

Ucraina a confirmat marţi că o rachetă rusă Iskander a distrus duminică o parte a sediului guvernului din Kiev şi a explicat că peste 30 de componente provenite de la companii americane au fost găsite în rămăşiţele rachetei.

Potrivit unei postări pe Facebook a lui Vladislav Vlasiuk, şeful politicii de sancţiuni pentru preşedinţia ucraineană, 35 dintre componentele rachetei erau fabricate în SUA. O componentă provenea din Japonia, alta din Regatul Unit şi alta din Suedia. Cinci au fost fabricate în Belarus, iar 57 în Rusia.

Ucraina solicită partenerilor săi occidentali să ia măsuri pentru ca sancţiunile împotriva Rusiei să fie puse în aplicare, în condiţiile în care Moscova continuă să importe componente pentru armele sale de la aliaţii Kievului prin intermediul unor terţe părţi, informează EFE, potrivit Agerpres.

Oficialul ucrainean pentru politica de sancţiuni prezidenţiale a menţionat printre companiile care au furnizat componentele găsite în rachetă compania japoneză Fujitsu şi companiile americane Texas Instruments, Analog Devices şi Altera.

Vlasiuk a mai spus că numărul de componente din Europa şi SUA găsite în rachetele ruseşti a scăzut faţă de anii precedenţi. El a adăugat că Rusia foloseşte acum mai multe componente fabricate în ţară sau în Belarus, indicând faptul că Moscova s-a adaptat situaţiei pentru a deveni mai puţin dependentă de Occident în această privinţă.

"Într-adevăr, o rachetă de croazieră 9M727 Iskander a lovit clădirea guvernului; mai precis, o parte a rachetei", a spus Vlasiuk în mesajul său.

Informaţia conform căreia sediul guvernului ucrainean a fost lovit de o rachetă rusă Iskander care transporta muniţie cu fragmentaţie a fost dezvăluită anterior de ambasadoarea UE la Kiev, Katarina Mathernova, după o vizită la clădirea avariată alături de alţi diplomaţi şi de prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko. Mathernova a declarat totodată că impactul a fost direct şi deliberat.

Vlasiuk a adăugat, aşa cum declarase anterior şi diplomata europeană, că încărcătura rachetei nu a explodat la impactul cu clădirea, unde a izbucnit un incendiu din cauza combustibilului rachetei Iskander.

Atacul rus asupra sediului guvernului din Kiev reprezintă o escaladare fără precedent în acest război şi sugerează că Ucraina nu dispune de suficiente instrumente de apărare antiaeriană pentru a-şi proteja cele mai importante centre decizionale. Rusia nu a mai atacat anterior instituţii ucrainene de un asemenea nivel.

Editor : A.R.