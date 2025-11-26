Live TV

Video Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil”

Data actualizării: Data publicării:
vladimir putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție la planul de pace SUA-Ucraina. „Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexăi-a spus liderul de la Moscova lui Alexander Lukașenko. În paralel, Iuri Ușakov, unul dintre principalii săi consilieri, califică drept „inutile” eforturile europene de a juca un rol în încheierea războiului, anunță Digi24.

Oficialii ruși spun că sunt deschiși să discute cu americanii și îl așteaptă săptămâna viitoare la Moscova pe trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff.

„Sunt bucuros să vă informez despre direcția de obținere, pe cale pașnică, a unor rezultate acceptabile și dorite pentru noi în Ucraina. Știu că urmăriți situația și că vă preocupă mereu”, a declarat Vladimir Putin, președintele Rusiei.

„Sper că totul va fi în regulă, având în vedere evenimentele recente. Voi spune acum public ceea ce le-am spus americanilor înainte: trebuie să înțeleagă că aceasta este o chestiune complexă, care necesită decizii complexe”, a declarat președintele din Belarus, Alexander Lukașenko.

Între timp, agenția americană Bloomberg a dezvăluit o conversație între Witkoff și Ușakov, în care americanul oferă sfaturi despre modul în care Putin îl poate aborda pe Trump.

„Unele aspecte pot fi privite pozitiv, dar multe necesită o discuție specială între experți. (...) Situația evoluează rapid, pentru că nu suntem singurii participanți la acest proces. Europenii se implică în toate aceste chestiuni, deși nu este absolut nicio nevoie”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin.

Întrebat despre aceste dezvăluiri, omul Kremlinului spune că astfel de convorbiri sunt confidențiale. 

„Am primit unele dintre cele mai recente versiuni. Deci, cred că acestea sunt cele mai recente versiuni. Nu au existat încă discuții serioase între echipele celor două țări, subliniez. Dar contactele sunt în desfășurare. Până acum, nimeni nu s-a așezat la o masă rotundă la telefon și nu a discutat, despre asta, asta și asta... Acest lucru nu s-a întâmplat”, a adăugat Ușakov.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta moldova romania ucraina marea neagra
1
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
salvamont
2
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
4
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
ionut mosteanu
5
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
La 30 de ani a crezut că a dat lovitura vieții, dar ”și-a dat demisia” după câteva zile și a plecat din țară: ”M-am săturat”
Digi Sport
La 30 de ani a crezut că a dat lovitura vieții, dar ”și-a dat demisia” după câteva zile și a plecat din țară: ”M-am săturat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, confirmă: Reprezentanții serviciilor secrete ucrainene și ruse s-au întâlnit la Abu Dhabi
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
SUA și Ucraina nu au ajuns încă la un acord asupra a trei aspecte ale „acordului de pace”
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul”
plan pace ucraina
Controverse la Washington: Planul de pace al SUA pentru Ucraina a fost inspirat dintr-un document rusesc prezentat administraţiei Trump
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan original_vizita_germania_diaspora_18_iulie_2025 la microfon, declaratii
Nicușor Dan: Drone care din când în când intră pe teritoriul nostru...
nicusor dan
Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare, în Parlament...
Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Incendiu uriaș în Hong Kong: 13 morți și mai mulți oameni blocați...
taxe TVA
Sorin Grindeanu sugerează că majorarea TVA a fost o greșeală: „Așa...
Ultimele știri
Neînțelegeri privind impozitul pentru mașinile hibride. Cât de mult crește, de fapt, taxarea unor astfel de autovehicule
Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan. Precizările Executivului
Peste 136.000 de muncitori non-UE lucrează legal în România. Ce înseamnă fenomenul pentru economie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Fanatik.ro
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
Când intră pensiile pe card în decembrie 2025: data la care vine şi poştaşul la uşă. Cine primeşte bani în...
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză: Casa de Pensii primește sute de milioane de la Guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...