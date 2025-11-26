Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție la planul de pace SUA-Ucraina. „Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexă” i-a spus liderul de la Moscova lui Alexander Lukașenko. În paralel, Iuri Ușakov, unul dintre principalii săi consilieri, califică drept „inutile” eforturile europene de a juca un rol în încheierea războiului, anunță Digi24.

Oficialii ruși spun că sunt deschiși să discute cu americanii și îl așteaptă săptămâna viitoare la Moscova pe trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff.

„Sunt bucuros să vă informez despre direcția de obținere, pe cale pașnică, a unor rezultate acceptabile și dorite pentru noi în Ucraina. Știu că urmăriți situația și că vă preocupă mereu”, a declarat Vladimir Putin, președintele Rusiei.

„Sper că totul va fi în regulă, având în vedere evenimentele recente. Voi spune acum public ceea ce le-am spus americanilor înainte: trebuie să înțeleagă că aceasta este o chestiune complexă, care necesită decizii complexe”, a declarat președintele din Belarus, Alexander Lukașenko.

Între timp, agenția americană Bloomberg a dezvăluit o conversație între Witkoff și Ușakov, în care americanul oferă sfaturi despre modul în care Putin îl poate aborda pe Trump.

„Unele aspecte pot fi privite pozitiv, dar multe necesită o discuție specială între experți. (...) Situația evoluează rapid, pentru că nu suntem singurii participanți la acest proces. Europenii se implică în toate aceste chestiuni, deși nu este absolut nicio nevoie”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin.

Întrebat despre aceste dezvăluiri, omul Kremlinului spune că astfel de convorbiri sunt confidențiale.

„Am primit unele dintre cele mai recente versiuni. Deci, cred că acestea sunt cele mai recente versiuni. Nu au existat încă discuții serioase între echipele celor două țări, subliniez. Dar contactele sunt în desfășurare. Până acum, nimeni nu s-a așezat la o masă rotundă la telefon și nu a discutat, despre asta, asta și asta... Acest lucru nu s-a întâmplat”, a adăugat Ușakov.

