Trimisul lui Putin la Chișinău a fost „întâmpinat” de drona rusă care a căzut peste o casă. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone la data de 25 noiembrie”.

„Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranității R. Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale. MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova.

Totodată, Ministerul a solicitat Ambasadei Federației Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, susțin reprezentanții MAE într-un comunicat, potrivit zdg.md

La sediul MAE, diplomatului rus i-a fost prezentată drona de model Gerbera, găsită pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Aparatul de zbor a fost plasat chiar pe scările instituției.

La ieșirea din clădire, Ozerov le-a repetat jurnaliștilor narațiunile propagate de politicienii proruși privind incidentul de securitate. Conform nokta.md, diplomatul rus a spus că „drona este prea mică, nu putea să cadă, nici măcar nu a spart acoperișul” casei și că „nimic nu este dovedit”.

